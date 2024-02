Verabschiedung des langjährigen Pressewarts

Mit großem Respekt und herzlichem Dank verabschiedete der Musikverein Hörenhausen an der diesjährigen Generalversammlung einen wahren Pionier der Vereinsgeschichte - den langjährigen Pressewart Clemens Schenk. Seit über 50 Jahren hat er mit unermüdlichem Einsatz und Leidenschaft die Pressearbeit des Vereins geprägt.

Sein außerordentliches Engagement zeigte sich nicht nur in der Dauer seiner Tätigkeit, sondern auch in der Qualität seiner Arbeit. Clemens hielt jede Veranstaltung in spektakulären Schlagzeilen und gebührenden Berichten fest. Trotz seines meist im Hintergrund wirkenden Einsatzes wurde die Wichtigkeit seiner Arbeit nie unterschätzt. Clemens hatte stets ein gutes Gespür für die Anforderungen seiner Position und ließ keinen Anlass aus, unsere Ereignisse treffend in den Medien zu präsentieren.

Der Beginn seiner beeindruckenden Karriere liegt vor 55 Jahren, als er seinen ersten Zeitungsbericht veröffentlichte. Seitdem war er stets mit viel Herzblut bei der Sache und schwelgte gerne in Erinnerungen, wie es früher ablief. Damals mussten die Bilder noch jedes Mal persönlich zur Zeitung gefahren werden - ein wahrer Einsatz, den wir heute besonders würdigen. Clemens verlässt uns offiziell aus dem aktiven Dienst, aber er wird immer einen Platz in unseren Herzen und in der Chronik unseres Vereins haben.

Wir danken ihm von Herzen für all die Freude und das Engagement, das er unserem Verein geschenkt hat. Wir wünschen ihm für seinen weiteren Lebensweg viel Freude, Gesundheit und möge jeder Schritt von Erfolg begleitet sein. Gerald Henle, stellvertretend für die Mitglieder des Vereins, überreichte eine besondere Collage, die die jahrzehntelange Arbeit von Clemens in beeindruckender Weise dokumentiert.

Ein Highlight der Collage ist ein berührendes Gedicht, verfasst von Frieder Klaiber. Mit diesem symbolischen Dank möchten wir Clemens nicht nur für seine professionelle Arbeit, sondern auch für seine persönliche Hingabe und das große Herzblut, das er in den Musikverein Hörenhausen gesteckt hat, würdigen. Die Collage wird hoffentlich nicht nur eine Erinnerung an vergangene Zeiten sein, sondern auch einen festen Platz in seinem Herzen finden. Im Namen des gesamten Musikvereins Hörenhausen wünschen wir Clemens für seinen Ruhestand alles erdenklich Gute, beste Gesundheit und viele glückliche Momente.