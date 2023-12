Verabschiedung bei Essen auf Rädern in Zwiefalten

Aus persönlichen Gründen scheidet Herbert Holder aus dem Fahrerteam von Essen auf Rädern zum Jahresende aus. Seit mehr als 11 Jahren versah er seinen Fahrdienst stets zuverlässig und gewissenhaft bei Essen auf Rädern. Genauso gewissenhaft kümmerte sich Herbert Holder um unser Einsatzfahrzeug. Seit unser derzeitiges Auto 2014 in den Dienst gestellt wurde, hat sich Herbert Holder selbständig und selbstverständlich um alle Belange des Fahrzeugs gekümmert. Die anfallenden Kundendienste, Reifenwechsel, TÜV-Abnahmen etc. wurden von Herbert Holder organisiert und durchgeführt. Dies war vor dem Hintergrund des täglichen Einsatzes und der notwendigen Zuverlässigkeit unseres einzigen Transportmittels wichtig. Genauso unabdingbar war und ist, dass täglich ein verkehrssicheres und zuverlässiges Auto den wechselnden Fahrerinnen und Fahrern zur Verfügung stand. Darauf konnten sich die Mitglieder des Fahrerteams, dank des Autowarts Herbert Holder, stets verlassen. Der Obmann Paul Geiselhart hob diese besondere Verantwortung und vorbildliche Erledigung der damit verbundenen Aufgaben in seinen Dankesworten besonders hervor. Herbert Holder ist in seiner Bescheidenheit ein echtes Vorbild für ehrenamtliches Engagement. Mit einem Gutschein und einem Blumenpräsent für Marlene Holder bedankte sich der Obmann bei Herbert Holder und seiner Frau. Der Applaus der Anwesenden unterstrich dabei die Ausführungen von Paul Geiselhart.

