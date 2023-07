Verabschiedung an der Karl–Arnold–Schule

Traditionell endete die letzte Gesamtlehrerkonferenz des Schuljahres mit der Verabschiedung scheidender Lehrkräfte. Schulleiterin Renate Granacher–Buroh und Vertreter des örtlichen Personalrats glänzten bei ihrer Laudatio, indem sie nicht nur die beruflichen Eckdaten preisgaben, sondern auch sehr persönliche Worte fanden.

Den Anfang machte Christoph Hindersin, der im Jahre 2015 seinen Dienst an der Karl–Arnold–Schule mit den Fächern Hochbautechnik und Englisch begann, 2018 zum Beamten auf Lebenszeit ernannt wurde und nun aus familiären Gründen Biberach Richtung Friedrichshafen verlassen wird. Der gelernte Technikpädagoge, Kaufmann und Architekt fällt nach der Einschätzung von Personalrat Robert Döring „unter die Spezies ruhiger und unauffälliger Lehrer“ mit vielen Interessen und Talenten. Christoph Hindersin selbst bedankte sich im Anschluss bei allen Lehrkräften und Administratoren.

Schulleiterin Renate Granacher–Buroh verabschiedete daraufhin ein „Urgestein“ der Karl–Arnold–Schule, Clemens Hartelt. Der gelernte Metzgermeister kam 1988 als Technischer Lehrer an die Schule im Süden Biberachs, wurde 1994 auf Lebenszeit verbeamtet und 2006 zum Technischen Oberlehrer ernannt. Neben seinem Unterricht engagierte er sich sehr stark in der Personalratsarbeit und war zuletzt Vorsitzender des Bezirkspersonalrats Berufliche Schulen. Hartelt zeigte sich sehr gerührt, dabei betonte er in seiner Abschiedsrede den hohen Stellenwert der schulischen Kommunikation gerade auch unter Pädagogen. Er selbst leistete seinen Beitrag, indem er nach Elternabenden und Gesamtlehrerkonferenzen „seine Werkstatt“ als Metzgermeister öffnete und seine Kolleginnen und Kollegen bei Wiener und Wurstsalat zusammenführte.

„Beim Abschied leise Servus sagen“ galt es auch den beiden Referendaren Peter Schmid und Jonas Huggenberger, die in ihren jeweiligen Schulen im September ihren Dienst antreten.