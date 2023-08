VdK Ortsverband Kirchberg–Gutenzell–Hürbel

Erneut kann der VdK OV Kirchberg–Gutenzell–Hürbel Mitgliederzuwachs verzeichnen.

Bei bestem Sommerwetter wurde die diesjährige Jahreshauptversammlung mit anschließendem Sommerfest und der 75–Jahrfeier am kath. Gemeindehaus in Hürbel abgehalten. Der Vorsitzende, Roland Huonker, konnte unerwartet viele Mitglieder und Gäste begrüßen. Ein besonderer Gruß galt dem Kreisvorsitzenden, Helmut Stebner, der amtierenden Bürgermeisterin von Gutenzell/Hürbel, Frau Monika Wieland, deren letzte Amtshandlung diese Veranstaltung war, sowie den Bürgermeister Jochen Stuber aus Kirchberg. Ebenfalls konnte er Gäste aus Ochsenhausen und Berkheim willkommen heißen.

Bei der Veranstaltung wurde auch an die Mitglieder gedacht, die im letzten Jahr verstorben sind. Bärbel Moll konnte wieder über verschiedene Aktivitäten, Ausflüge, Versammlungen, Feste und so weiter im Ortsverband berichten — Corona war endlich vorbei! Kassier Dietmar Rauß berichtete über die Tätigkeiten im Kassenwesen. Nachdem bedingt durch Corona nur geringe Ausgaben getätigt wurden, machte sich dies auch in der Kasse positiv bemerkbar.

Frau Monika Wieland übernahm die Entlastung der Vorstandschaft, die dann einstimmig erfolgte. Bei der anschließenden Wahl, die alle zwei Jahre erfolgt, wurde folgendes Ergebnis erzielt: Vorsitzender Roland Huonker; stellvertretende Vorsitzende Lydia Perl; Kassier Dietmar Rauß, Schriftführerin Bärbel Moll, Frauenbeauftragte Sonja Weber, Beisitzer Franz Willburger und Alfred Leutenmayer; Revisoren Helga Rügamer und Klara Wiest.

Roland Huonker bedankte sich bei der ausscheidenden Bürgermeisterin Monika Wieland mit den Worten: „Sie waren bei unseren Veranstaltungen stets ein gerngesehener Gast“ und überreichte ihr ein schönes Blumengebinde.

Bei solch einer Veranstaltung dürfen die Ehrungen natürlich nicht fehlen. Für 10 Jahre Mitgliedschaft (Silbernes Treueabzeichen mit Urkunde) wurden geehrt: Harry und Heide Kasielke, Hildegard Deiß, Heidi und Michael Maucher sowie Elisabeth Ott.

Für 25 Jahre Mitgliedschaft wurde Doris Fingerle (Goldenes Treueabzeichen mit Urkunde) geehrt. Eine ganz besondere Ehrung für 25 Jahre Ehrenamtstätigkeit — die „Silberne Verdienstmünze“ vom VdK Landesverband Baden–Württemberg — erhielt Bärbel Moll. Auch wurde Sie für Ihren jahrelangen besonderen Einsatz für den VdK zum Ehrenmitglied ernannt.