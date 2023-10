VdK-Frauenstammtisch

In der „Krone“ in Attenweiler trafen sich die VdK-Frauen vom westlichen Teil des Landkreises Biberach am Freitag, 6. Oktober, zu einem Stammtisch. In geselliger Runde wurden Erfahrungen und Angegungen ausgetauscht. Es tat allen gut, von den Belangen und ihren Tätigkeiten in ihren Ortsverbänden zu berichten. Ilka Reize aus dem Ortsverband Unlingen stellte „Grips“ vor. Eine von der Uni Nürnberg/Erlangen entwickelte Methode, die Gedächtnisleistung, Mobilität und Selbständigkeit alter Menschen lange aufrecht zu halten. Ein Thema, das alle Menschen betrifft. Von der Diakonie Biberach und dem Roten Kreuz Biberach erfährt man dazu sehr gute Unterstützung. Ein neuer Stammtisch wurde auf den 19. Januar 2024 ab 18.30 Uhr in der „Sonne“ in Unlingen festgelegt. Alle VdK-Frauen sind herzlich eingeladen. In harmonischem, freundlichen Klima ging der Stammtisch in Attenweiler nach ein paar Stunden zu Ende. Vielen Dank an alle Teilnehmerinnen, dass ihr da ward!

