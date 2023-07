Zwei Kindergärten öffnen ihre Türen

Der neugebaute Naturkindergarten in der Weiherstraße und die Erweiterung des Kindergartens Villa Rasselbande in der Sailerstraße über der Turnhalle wurde mit einem Tag der offenen Tür gefeiert. Nach der Segnung durch Pater Alfred und Begrüßungsworte durch Bürgermeister Werner Binder konnten sehr viele Besucher bei strahlendem Sonnenschein die neuen Räumlichkeiten besichtigen. Auch die Kinder haben am Programm mitgewirkt und so einen wunderschönen Rahmen geschaffen, schreibt die Gemeindeverwaltung. Im Naturkindergarten wurden neben einem kleinen Kinderprogramm auch Waffeln und Eis angeboten, während die Besucher im Kindergarten Rasselbande mit Kaffee und Kuchen verwöhnt wurden.