Mittelbiberach und Stafflangen haben sie schon, seit dem 1. Februar bekommen auch die Lehrer an der Abt-Ulrich-Blank Grundschule in Uttenweiler Unterstütung von einer Schulsozialarbeiterin. In der Gemeinderatssitzung am vergangenen Montag stellte Lilian Zache den Räten ihre Arbeit und erste Erfahrungen mit den Schülerinnen und Schülern vor.

Offenes Ohr für Schüler, Eltern und Lehrer

Hausaufgabenbetreuung, Pausenangebot, Jour fix mit dem Lehrerkollegium, Teilnahme an den SMV-Sitzungen und immer ein offenes Ohr für Schüler, Eltern und auch Lehrer. So beschreibt Lilian Zache ihre Tätigkeit als Schulsozialarbeiterin an der Grundschule in Uttenweiler. Die Mutter von drei erwachsenen Kindern ist bereits seit 20 Jahren in Uttenweiler tätig.

In dieser Zeit arbeitete sie unter anderem in der Gemeindebücherei und war bei der Flüchtlingsarbeit aktiv. Im Jahr 2020 hat sich die gelernte Krankenschwester dann entschieden, soziale Arbeit zu studieren. Bevor sie ihre Stelle an der Grundschule antrat, hospitierte sie an verschiedenen Schulen im Landkreis, unter anderem in Burgrieden. Angegliedert ist die Schulsozialarbeit über den Verein „Lernen Fördern“ aus Biberach, die Stelle der Schulsozialarbeiterin ist zunächst auf ein Jahr befristet.

Mangelnde Sozialkompetenz

„Bei meinem Start am 1. Februar wollte ich die Kinder der Klassen 1 bis 4 erst mal kennenlernen und habe mich im Klassenraum ganz nach hinten gesetzt“, sagt Zache. Seitdem habe sie schon kleinere und größere Sorgen bei den Schülerinnen und Schülern wahrgenommen. Gemeint sind damit Verhaltensauffälligkeiten, die sie bereits seit einigen Jahren bei immer mehr Schülern beobachte.

Früher wurden Konflikte eher auf dem Schulhof ausgetragen, heute verlagern sie sich immer mehr ins Netz Lilian Zache

Gründe dafür seien unter anderem die Corona-Pandemie und das Smartphone. „Früher wurden Konflikte eher auf dem Schulhof ausgetragen, heute verlagern sie sich immer mehr ins Netz“, erklärt sie. Darunter leide auch die Sozialkompetenz. Ein weiteres Problem sei fehlende Verantwortung, was am durchgetakteten Alltag vieler Kinder liege. „Eigentlich wäre die Schulsozialarbeit schon früher nötig gewesen.“

Vertrauliche Gespräche

Nach den Ferien will Zache unter anderem auf Mobbingprävention und Lesekompetenz eingehen. „Ich bin das Bindeglied zwischen Schule, Familien und externen Angeboten,“, sagte sie. Generell ist sie immer Vormittags in der Schule. Nachmittags bietet sie Gespräche für Eltern an, ist aber auch flexibel.

„Und natürlich finden diese Gespräche immer vertraulich statt“, betont die Schulsozialarbeiterin. Ziel sei dabei, für jedes Kind individuelle Lösungen zu finden, damit es sich an der Schule wohlfühle. Gleichzeitig unterstütze die Schulsozialarbeit das soziale Lernen zum Beispiel in Klassenprojekten und durch Förderung in Kleingruppen.

Erste Auswertung im Herbst

Ob sie während oder nach dem Unterricht auf die Schüler eingehe und wann die Mobbingprävention stattfinde, wollten die Gemeinderäte Michael Hummel und Phillip Schurr wissen. „Damit keine Unterrichtszeit verloren geht, finden Gespräche mit den Schülern in der Mittagspause statt.“ antwortete Zache. Mobbingprävention dagegen sei Teil des Sachunterrichts

„Und wie sieht es mit der Betreuung von ADHS-Kindern aus?“ fragte Georg Schrodi. Auch um die Kinder kümmere sie sich, so Zache. Harald Blässle stellte die Frage nach einer Auswertung, wie viele Kinder tatsächlich Hilfe benötigen. Dazu könne man noch keine Zahlen vorlegen, erklärte Schulleiterin Bärbel Schmeil. Ein Bericht dazu soll im Herbst folgen.