Der SV Uttenweiler hat am Sonntag den Landesligaabsteiger FC Ostrach mit 3:2 (1:1) besiegt und nach den jüngsten, teilweise deftigen Niederlagen, zunächst einen Befreiungsschlag gelandet. In einer kampfbetonten, aber ‐ auch angesichts der tiefen Bodenverhältnisse ‐ ordentlichen Partie, entschied am Ende ein umstrittener Elfmeter zu Gunsten des Heimteams.

Freude und Frust

Verhaltene Freude auf der einen, viel Frust auf der anderen Seite. Das war nach dem Spiel und diesem Ausgang nur allzu verständlich. Raphael Vetter, Abteilungsleiter und verantwortlicher Trainer des FC Ostrach, haderte mit dem Ausgang. „Es tut mir Leid für die Mannschaft, für jeden einzelnen Spieler, für so eine Leistung keinen Punkt zu kriegen. Es lief wie in den vergangenen beiden Spielen auch.“ Florian Geiselhart, Spielertrainer des SVU, meinte: „So eine Negativserie, wie wir sie hatten, hast du im Kopf. Wir hatten jetzt einfach eine richtig gute Trainingswoche. Da gehst du ein bisschen anders in so ein Spiel. Der Dreier tut gut, auch wenn’s nicht schön war.“

Gutes Spiel in Halbzeit eins

Ostrach erwischte einen denkbar schlechten Start. Nach einem Ballverlust der Ostracher im Mittelfeld brachte Christopher Witt den Gastgeber in Front (5.). Ostrach berappelte sich langsam. Rene Zimmermann aus der Drehung hatte nach zehn Minuten die erste Chance ‐ seine erste von drei richtig guten an diesem Nachmittag. Für den Ausgleich sorgte Markus Schöb, der nach einem Angriff über die linke Seite frei zum Abschluss kam ‐ 1:1 (16.). Dann kam Florian Geiselhart nach einer Flanke aus dem Halbfeld von rechts frei zum Abschluss, Uttenweiler machte außerdem zweimal den Alu-Test.

Ostrach vergibt seine Chancen

In Abschnitt zwei hatte Ostrach die erste Chance. Zimmermann köpfte aus kurzer Distanz und spitzem Winkel neben das Tor (47.), eine Minute später probierte es auf der Gegenseite Volz, weitere sechs Minuten später verzog Zimmermann aus der Drehung (54.). Die Strafe folgte. Ein Ball aus der zweiten Reihe ging an Freund und Feind vorbei, Witt stand langen Pfosten richtig ‐ 2:1 (55.). Doch Ostrach ließ nicht locker. Senn scheiterte noch an Uttenweilers Keckeisen, doch Zimmermann versenkte den Abpraller ins leere Tor (71.).

Uttenweiler trifft per Elfer

Dann stellte sich Landes Uttenweilers Dornfried in den Weg, laut Refeee elfmeterwürdig. Volz traf zum 3:2 (81.). Vetter: „Wenn du den gibst, musst du auch einen für uns geben. Oder keinen.“ Auf der Gegenseite verweigerte der Schiri den Pfiff. Guglielmo hatte aus der Drehung abgeschlossen, ein SVU-Spieler „drübergehalten“.

Florian Geiselhart: „Ich habe den Jungs auch nach dem Spiel gesagt, dass wir hier nicht mal locker flockig Ostrach schlagen. Da muss es halt so ein Spiel sein, ein Kampfspiel. Dass Ostrach hier voll dagegen halten wird, war zu erwarten, trotzdem haben wir es gut gemacht.“

SVU: Keckeisen - Beck (78. Kötzle), S. Maurer, L. Maurer - Guminy (68. Haberbosch), Weber, Gulde (75. Dornfried), Schmid - Geiselhart (53. Traub), Volz, Witt (68. Liebhart). - FCO: Pialoudis - Y. Ender, Lück, Roth, L. Eberle (63. Schiemann) - L. Ender, Rambacher (63. Landes), Schöb (86. Kaltenbach), Guglielmo, - Senn, R. Zimmermann. - Tore: 1:0 Christopher Witt (5.), 1:1 Markus Schöb (16.), 2:1 Christopher Witt (55.), 2:2 Rene Zimmermann (71.), 3:2 Pascal Volz (81./FE). - Z.: 150.