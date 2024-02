Uttenweiler

Umparkversuch missglückt wegen Alkohol

Uttenweiler

Weil er betrunken war, mussste ein Autofahrer in Uttenweiler den Führersvchein abgeben. (Foto: Uli Deck/dpa )

Am Donnerstag endete ein Umparkversuch in Uttenweiler mit einem Schaden an einem Fahrzeug. Der Verursacher war offenbar betrunken, teilt die Polizei mit.