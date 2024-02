Bislang verlangte die e.wa riss für die Überwachung und Instandhaltung der Wasserversorgung in der Gemeinde Uttenweiler 50.000 Euro. Weil die Kosten dafür unter anderem durch Lohnerhöhungen gestiegen sind, erhöht sich dieser Betrag nun auf 63.000 Euro. Die Gemeinderäte stimmten in ihrer Sitzung am Montag der Änderung des Vertrags zu. Dieser sieht nun auch eine Fachkraft für Arbeitssicherheit vor.

Bereits seit 2018 ist die e.wa Riss für die Betriebsführung der Wasserversorgung zuständig. Dazu gehören unter anderem die Kontrolle der Anlagen und Überwachung der Auslaufmengen, die Stellung einer technischen Führungskraft sowie Reparatur- und Instandhaltungsarbeiten. Auch für die Reinigung der Wasserkammern in den Hochbehältern im Pumpwerk in Offingen und im Hochbehälter auf dem Bussen ist der Versorger zuständig.

Johannes Rabatscher, zuständig für die Leitung der technischen Anlagen, erläuterte in der Gemeinderatssitzung am Montagabend die Gründe für eine Neufassung des sogenannten Betriebsführungsvertrags. „Die tariflichen Lohnsteigerungen haben uns dazu veranlasst, nachzukalkulieren.“ Auch weil sich die Rechtsform im Zuge einer Vertragsüberführung zur e.wa Netze GmbH geändert habe, sei eine Änderung des Vertrags nötig gewesen, sagte er. Seit März 2018 seien keine Kostensteigerungen von der e.wa riss mehr gefordert worden, man wolle die Kosten nun aber auch nicht maximal anheben, so Rabatscher weiter.

Der neue Vertrag läuft ab dem 1. März, sowohl Preise als auch Stundenentgelte werden zum 1. Januar erneut angepasst. Die Laufzeit beträgt drei Jahre und verlängert sich danach um jeweils zwei Jahre, wenn er davor nicht gekündigt wird.

Bestandteil des neuen Vertrags ist künftig auch eine wöchentliche Leitfähigkeitsmessung. Damit kann die Qualität des Wassers beurteilt werden. Zudem gibt der Versorger geprüfte und desinfizierte Standrohre aus, hält Notmaterial bei Netzstörungen vor und stellt eine Fachkraft für Arbeitssicherheit für drei Anlagen mit Begehung und Dokumentation. Weitere Leistungen sind unter anderem die Teilnahme an einer Wasserschau, das Führen eines Installateurverzeichnisses und die Abstimmung der Probenentnahmeplanung mit Labor und Gesundheitsamt.

Ob die e.wa riss ein Privatunternehmen sei, wollte Gemeinderat Phillip Schurr wissen. Geschäftsführer Roland Herrmann bestätigte das und ergänzte, von der Beteiligungsstruktur her sei man von der Stadt Biberach und der EnBW beherrscht. Rätin Margit Stolz fragte, ob die Stromversorgung bei einem Ausfall sichergestellt sei. „Wir haben an allen Anlagen Einspeisungen vorgesehen, an die ein Notstromaggregat der Gemeinde angeschlossen werden kann“, sagte Rabatscher. Der Wasservorrat in den Hochbehältern reiche zudem für mindestens einen Tag aus.

Die Gemeinde sei froh, die e.wa riss als Versorger zu haben, erklärte Bürgermeister Werner Binder. „Die Steigerung von 50.000 auf 63.000 Euro ist angesichts der Kostensteigerung nachvollziehbar. Das sahen auch die Gemeinderäte so und stimmten dem angepassten Vertrag zu.