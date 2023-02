Schwerer Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Zwei Verletzte und hoher Sachschaden sind das Ergebnis eines schweren Unfalls am Mittwoch auf der B312 bei Uttenweiler. Ein Autofahrer kam auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem LKW. Beide Fahrer wurden verletzt. Den Schaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf 170 000 Euro.

Gegen 16.35 Uhr befuhr der 55-jährige Unfallverursacher die B312 von Riedlingen kommend nach Biberach. Zwischen Ahlen und Uttenweiler kam der Mann mit seinem Audi in einer langgezogenen Linkskurve aus unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Dort kam ihm der 43-jährige Fahrer eines leeren Langholztransporters ordnungsgemäß entgegen. Der Lkw-Fahrer erkannte die Gefahr und versuchte, nach rechts auszuweichen. Er konnte den Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern und es kam zum Frontalzusammenstoß. Durch das Ausweichmanöver nach rechts geriet der Sattelzug zudem auf die dortige Steilböschung.

Audifahrer wird schwer verletzt

Zugmaschine und Anhänger kippten um. Beim Zusammenstoß verletzte sich der Audifahrer schwer. Er kam mit dem Hubschrauber in eine Klinik. Der Lkw-Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Er wurde durch den Rettungsdienst vor Ort behandelt.

Der entstandene Sachschaden ist beträchtlich. Am Audi des 55-Jährigen entstand Totalschaden in Höhe von etwa 20 000 Euro. Am Sattelzug des 43-Jährigen entstand Sachschaden von insgesamt 150 000 Euro. Der Verkehrsdienst Laupheim nahm den Unfall auf. Die B312 war bis 21.05 Uhr komplett gesperrt.