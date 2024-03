Prayernight in Uttenweiler

Die Seelsorgeeinheit Bussen und das Prayernight-Team lädt zur nächsten Prayernight am Samstag 9. März, um 19 Uhr in die Pfarrkirche Simon und Judas nach Uttenweiler ein. Laut Pressemitteilung wird Domkapitular Andreas Rieg aus Rottenburg im Gottesdienst zum Thema „Von der Not und dem Segen des Gebets“ einen Input halten, musikalisch wird dieser mit der „Rise Up“-Band aus Witzighausen mitgestaltet. Anschließend an den Gottesdienst ist Aussetzung des Allerheiligsten und gestaltete Anbetung mit Beichtmöglichkeit, ab 21.30 Uhr dann Einzelsegnung. Im Pfarrsaal gibt es ab 20.30 Uhr Zeit zur Begegnung.