Polit-Prominenz predigt auf dem Bussen

Die Reihe der Fastenpredigten auf dem Bussen beginnt am ersten Fastensonntag, 18. Februar, um 16 Uhr mit einer Predigt von Landrat Mario Glaser. Eingebaut sei diese Predigt in eine besondere Gottesdienstform mit Liedern, Fürbitten und Segen, heißt es in der Ankündigung.

Die Fastenprediger sind Nicht-Theologen und in verschiedenen Religionen verwurzelt. Sie kommen aus unterschiedlichen Bereichen der Politik, Gesellschaft, Medien und Wirtschaft.

Sie suchen sich eine Stelle aus der Bibel, aus dem Koran oder anderen wertorientierten Büchern heraus. Über diese Stelle oder diesen Wert predigen sie dann etwa 25 Minuten und stellen ihre Sichtweise zu diesem Textinhalt dar. Anschließend sind alle Teilnehmer zu einer Einkehr mit Nachgespräch in die Gaststätte Schönblick am Bussen eingeladen.

Auf Mario Glaser folgt am zweiten Fastensonntag, 25. Februar, um 16 Uhr Ministerpräsident Winfried Kretschmann und am dritten Fastensonntag, 3. März, um 16 Uhr Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend Lisa Paus. Professor Michael Birk wird die Predigt am vierten Fastensonntag, 10. März, um 16 Uhr halten. Die fünfte Fastenpredigt hält am Sonntag, 17. März, um 16 Uhr Schauspielerin und Intendantin Helga Reichert.