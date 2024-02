Die Narrenzunft Pflug-Raicher aus Uttenweiler hat wieder einer langen Tradition zur Folge den begehrten Pflug mit Hilfe der Drehleiter der Feuerwehr Riedlingen auf den Kamin einen verdienten Mitgliedes gestellt. Diese Ehre wurde in diesem Jahr Ehrenvorstand Eberhard Riß zuteil, die er persönlich sehr emotional entgegennahm. Jetzt ziert der Pflug bis zum Fasnetsdienstag den Kamin seines Hauses.

Mit Herzblut dabei

Als „Zuzogenr“ war Riß seit Dezember 1988 mit vollen Herzblut und Elan bei der Narrenzunft Pflugraicher dabei. Schnell wurde er bereits 1992 Zunftfilzer und ab 1996 Gruppenvogt. Durch seine geradlinige und offene Art und Weise wurde er praktisch von Null auf 100 ab 1998 erster Vorstand im Verein, was er bis 2014 zuverlässig, konsequent mit voller Hingabe ausführte. Durch seine engagierte Art war er immer ein großer Rückhalt in der Zunft und auch in der Gemeinde und hat immer den Zusammenhalt gefördert. So wurde er 2014 zum verdienten Ehrenvorstand ernannt.

Fahrt mit der Drehleiter

Nach einer kurzen Fahrt mit der Drehleiter quer durch Uttenweiler, angeführt von Zunftmeisterin Katrin Ochs, Vorsitzende Claudia Taub und Schatzmeister Simon Rakel, gefolgt von den Pflugträgern und der begeisterten Narrenzunft kam der Tross am Bestimmungsort an. Das Absetzen der Kaminhaube gelang Zunftmeisterin Katrin Ochs mit Hilfe der Feuerwehr problemlos. Auch das Setzen des Pfluges gelang durch eine reichhaltige Erfahrung nahezu komplikationslos, was einen großen Applaus der Zuschauermenge mit sich zog.