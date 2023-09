Dominik und Marcel Blersch, das Motorrad–Brüderpaar aus Uttenweiler, hat beim vorletzten Rennen der Internatialen Deutschen Motorradmeisterschaft in Assen/Niederlande drei Top–Ten–Platzierungen eingefahren.

Ohne Training im Vorfeld starteten am Freitagmorgen Dominik und Marcel Blersch auf dem sehr schnellen und flüssigen Kurs in Assen ins erste freie Training. Aufgrund von Hochnebel war die Strecke feucht, weshalb keine schelle Runden gefahren werden konnten. Zum zweiten Training trocknete die Strecke ab. Marcel Blersch hatte aber bereits in der dritten Runde des zweiten freien Trainings Probleme mit der Elektrik und musste an die Box fahren.

Hierbei verlor er wichtige Trainingszeit. Bei Dominik lief das zweite Training sehr gut und er konnte die acht schnellste Zeit im Pro Super Stock 1000 fahren. Am Freitagabend wurde bereits das erste Qualifying gefahren. Marcel Blersch hatte sofort eine sehr gute Geschwindigkeit, obwohl er nur wenige Runden zuvor gefahren war. Am Ende des ersten Qualifyings konnte Marcel Blersch auf Platz acht fahren.

Dominik Blersch stürzt im Training

Für seinen älteren Bruder Dominik Blersch lief es nicht optimal. Bereits in der dritten Runde des Qualifyings stürzte er mit seiner BMW S 1000 RR und konnte das Zeittraining nicht mehr fortsetzen. Mit nur mit einer gezeiteten Runde schaffte es Dominik Blersch noch auf Platz zwölf zu fahren.

Am Samstagmittag wurde das zweite Qualifikationstraining gefahren. Kurz vor Beginn dieser Session begann es jedoch zu regnen. Eine Verbesserung der absoluten Rundenzeit war daher nicht mehr möglich. Dennoch konnten Marcel und Dominik Blersch im Regen auf Platz zwei und drei fahren.

Guter Start, kein gutes Ergebnis

Das erste Rennen im Pro Superstock 1000 wurde bereits am Samstagabend gefahren. Dominik erwischte einen guten Start und konnte sofort mehrere Plätze gut machen. Doch in der dritten Runde hatte die Elektronik seines Motorrads Probleme und er musste an die Box fahren. Bei Marcel Blersch lief das Rennen gut und er fuhr mit seiner BMW auf Platz zehn ins Ziel.

Das zweite Rennen wurde am Sonntagabend gestartet. Dominik und Marcel Blersch erwischten einen sehr guten Start. Nach vielen spannenden Überholmanövern fuhren beide einen sehr guten Rennspeed. Dominik Blersch überquerte die Ziellinie als Siebenter, Marcel Blersch nur einen Rang dahinter als Achter. Mit dem Teamergebnis waren beide Fahrer angesichts der wenigen Runden im Training sehr zufrieden.

Der jüngere Bruder ist dieses Mal die Nummer eins

Vor allem Marcel Blersch konnte mit seinen beiden Platzierungen unter den besten Zehn sehr zufrieden sein. Er fuhr damit sein bestes Saisonergebnis ein. Sein älterer Bruder Dominik Blersch blieb etwas hinter seinen Erwartungen zurück. Jetzt will er beim Saisonfinale Ende September am Hockenheimring (22 bis 24. September) voll auf Angriff fahren.

