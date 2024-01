Krankensalbung auf dem Bussen

Die Wallfahrtseelsorge bietet in diesem Jahr etwas Neues an: An jedem ersten Samstag im Monat um 10 Uhr wird in der Wallfahrstmesse besonders der Kranken gedacht. Damit verbunden wird im Anschluss an die Eucharistiefeier das Sakrament der Krankensalbung gespendet, wie das Wallfahrtspfarramt Bussen mitteilt.

„Das Sakrament dient der Stärkung in Krankheit und im Leiden. Es kann öfter empfangen werden und ist unabhängig vom Alter eines Menschen,“ erklärt Pfarrer Uwe Grau. Der nächste Gottesdienst findet am Samstag, 3. Februar, um 10 Uhr in der Bussenkirche statt. „Diesmal wird man doppelt gesegnet,“ ergänzt Schwester Marietta Jenicek, „weil wir auch des Heiligen Blasius gedenken und dazu diesen Segen empfangen können.“ Wenn es die Witterung zulässt, werde ab 9.30 Uhr ein Fahrdienst angeboten. Treffpunkt ist am Bänkle neben der WC-Anlage. In den Wintermonaten findet die Wallfahrtsmesse auf dem Bussen nur am ersten Samstag im Monat statt, ab April wieder an jedem Samstag.