Kleintiermarkt öffent im Züchterheim seine Tore

Einen Kleintiermarkt gibt’s am Sonntag, 10.März, von 9 bis 12 Uhr in Uttenweiler beim Züchterheim, Uigendorferstr.8. Der Markt ist für Besucher, Käufer und Verkäufer. Es können Kaninchen, Hühner, Zwerghühner, Wachteln und Meerschweinchen angeboten werden, teilt der Kleintierzuchtverein Uttenweiler und Umgebung mit. Nur gesunde Tiere dürfen angeboten werden. Eine Impfbescheinigung (New Castle) ist für Hühner, Zwerghühner der Marktaufsicht vorzulegen, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Der Besuch erfolgt auf eigenes Risiko. Die Benutzung der Gehege und der Eintritt sind frei. Kleintierbedarf wird zu reduzierten Preisen angeboten.

Auch eine Verlosung ist um 10 30 Uhr während des Frühschoppens um 10 30 Uhr. Es gibt laut Verein schöne Sachpreise zu gewinnen.