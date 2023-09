Kleintiermarkt in Uttenweiler

Kaninchen, Zwerghühner, Meerschweinchen und weitere Kleintiere können am Sonntag, 10. September, in Uttenweiler angeboten und gekauft werden. Von 9 bis 12 Uhr findet beim Züchterheim in der Uigendorferstraße 8 ein Kleintiermarkt statt, wie der Kleintierzuchtverein Uttenweiler mitteilt.

Der Veranstalter weißt daraufhin, dass nur gesunde Tiere angeboten werden dürfen. Für Hühner ist ein Impfzeugnis erwünscht. Der Besuch erfolge auf eigenes Risiko.

Vor dem Züchterheim ist im Schaukasten die Marktordnung angebracht. Es wird empfohlen, diese vor dem Marktbesuch zu lesen. Benutzung der Marktgehege und Eintritt ist frei. Während des Frühschoppen um 10.30 Uhr gibt es bei einer Verlosung Sachpreise zu gewinnen. Interessierte Geflügelfreunde können sich betreffs Geflügel–Impfstoff anmelden. Der Impfstoff wird beim Kleintiermarkt am 8. Oktober ausgegeben.