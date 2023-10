Kammersieger Ralf Sailer kommt aus Uttenweiler

(sz) Der Bibliothekssaal im Kloster Ulm-Wiblingen, ein Meisterbau des Rokoko, war die besondere Kulisse für die Lossprechungsfeier der Maurergesellen der Bauinnung Ulm-Biberach mit rund hundert Gästen.

Obermeister Artur Braun aus Mietingen sprach die anwesenden „Jung“-Gesellen symbolisch von ihrer Ausbildung und ihrem Ausbildungsmeister frei und überreichte Urkunden und Preise der Bauinnung sowie Bildungsgutscheine im Wert rund 1500 Euro der Bauwirtschaft BW an die Besten. Auch die Schlagmann-Edmüller-Stiftung unterstützte die Junghandwerker wieder mit Geld- und Sachpreisen.

Der diesjährige Preisträger ist Ralf Sailer, Ausbildungsbetrieb Fritschle GmbH Uttenweiler, Note 1,8 im Beruf Maurer, Bauingenieur Plus. Ralf Sailer wurde Innungssieger.

Auf Platz zwei folgen Linus Guter, Ausbildungsbetrieb Brotbeck Gmbh & Co KG Ehingen, Note 1,9, ebenfalls im Beruf Maurer, Bauingenieur Plus; Jannik Schlager vom selben Ausbildungsbetrieb Brotbeck GmbH & Co. KG Ehingen, auch Note 1,9 im Beruf Maurer, Bauingenieur Plus und Elias Baumgärtner, Ausbildungsbetrieb Zeifang GmbH Laichingen-Machtolsheim, ebenfalls Note 1,9 und Beruf Maurer.

Auf Platz drei schafften es Jonas Gökelmann, Ausbildungsbetrieb Rösch GmbH Weidenstetten, Note 2,0 im Beruf Maurer sowie Johannes Auberer, Ausbildungsbetrieb Maier GmbH Ulm-Unterweiler 2,0, im Beruf Maurer Bauingenieur Plus.

Obermeister Braun sagte: „Maurer zu werden braucht Mut und Leidenschaft. Ihnen stehen auf dem Bau alle Fortbildungswege vom Meister bis zum Studium offen. Wir freuen uns mit Ihnen und gratulieren sehr herzlich zu diesem ersten Schritt ins Bauhandwerk.“

Geschäftsführer Rother sagte, oObwohl der Wohnungsbau aktuell stark eingebrochen ist, werde die Nachfrage nach Wohnraum weiterhin hoch sein. „Sie als junge Fachkräfte werden auch als Betriebsnachfolger oder -gründer in unserer Wirtschaft und Gesellschaft dringend gebraucht“.