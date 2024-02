Insgesamt 255 Jahre dabei

Wo es einem gut gefällt, dort bleibt man und das gilt nicht nur für Orte, sondern auch für das Berufsleben. Die Baufirma Fritschle ist offenbar ein gutes berufliches Zuhause, denn kurz vor den Festtagen wurden im Rahmen der großen Weihnachtsfeier beim Familienunternehmen aus Uttenweiler elf Mitarbeiter für langjährige Zugehörigkeit geehrt. Insgesamt 255 Jahre Fritschle kamen auf diese Weise zusammen.

„Es ist in unserer Branche eigentlich fast unüblich, lange in einem Unternehmen zu bleiben“, sagt Mathias Fritschle. „Man darf also schon stolz sein, wenn die Fluktuation gering ist und die Menschen gerne für eine lange Zeit Teil des Teams sind. Und das gilt bei Fritschle sowohl für den Nachwuchs, als auch für die langjährigen Profis.“ So sind „neue“ Mitstreiter auch bereits zehn Jahre in Uttenweiler dabei und mit Walter Maurer nicht nur jemand, der schon stolze 45 Jahre bei Fritschle ans Werk geht, sondern sogar seine Lehrjahre im Betrieb verbracht hat. Was übrigens auch auf fünf weitere der Geehrten zutrifft: Daniel Windmüller, Sebastian Schmauß, Christian Hildebrand, Hans Schuster und Wolfgang Pfeiffer. „Das besitzt dann tatsächlich etwas Familiäres“, meint Christoph Fritschle.

Vielleicht gilt das ja eines Tages auch für die nachrückende Generation. Denn zum obigen Anlass wurde bei Fritschle auch noch einmal der frischgebackene Maurergeselle Ralf Sailer gewürdigt, der 2023 nicht nur Innungsbester wurde, sondern auch den Preis der Franz Traub Senior Stiftung erhielt. Ebenso wurde Lucas Miehle für beste Leistungen ausgezeichnet und erhielt seinen Gesellenbrief. Ein Ansporn auch für die neuen Azubis, die im September bei Fritschle angefangen und bereits auf einen guten Start zurückblicken können. Viel zu feiern also bei Fritschle - und sicher auch der Beweggrund, weshalb man in Uttenweiler durchaus mit Zuversicht in die Zukunft blickt.

Die Jubilare im Einzelnen: zehn Jahre: Christoph Karwot, Daniel Windmüller; 15 Jahre: Joachim Böhmer, Sebastian Schmauß; 20 Jahre: Matthias Kopp, Mathias Fritschle; 25 Jahre: Hubert Kaiserauer, Christian Hildebrand; 30 Jahre: Hans Schuster; 40 Jahre: Wolfgang Pfeifer; und 45 Jahre: Walter Maurer.