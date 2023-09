Der diesjährige Herbstbasar des Familienzentrums St. Uta Uttenweiler findet am Samstag, 21. Oktober, von 9 bis 10.30 Uhr in der Turn– und Festhalle in Uttenweiler statt. Verkauft wird, wie immer, gut erhaltene Herbst– und Wintermode, Schuhe, Umstandskleidung, Autositze, Kinderwagen, Kinderfahrzeuge, Fahrräder, Spielsachen sowie alles rund ums Kind.

Verkaufsnummern und weitere Informationen erhalten Interessierte ab sofort telefonisch unter 0152 31375629 oder per Mail an [email protected].