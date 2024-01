Feuerwehr, Naturfreibad und Kommunalwahlen sind Themen im Rat

Der Gemeinderat Uttenweiler kommt am Montag, 22. Januar, um 19 Uhr zu einer öffentlichen Sitzung im Bürgersaal des Rathauses zusammen. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem eine Bürgerfragestunde, Baugesuche, die Beschaffung eines Mannschaftstransportwagens für die Feuerwehr Uttenweiler, Abteilung Sauggart, der Bebauungsplan „Sondergebiet Feuerwehr“ in Dieterskirch und die Betriebsaufsicht im Naturfreibad Uttenweiler. Zudem werden die Räte über die Kommunalwahlen am 9. Juni und die damit verbundene Besetzung des Gemeindewahlausschusses besprechen.

Zu dieser Sitzung ist die Bevölkerung eingeladen. Die Sitzungsinformationen liegen im Sitzungssaal aus. Unmittelbar nach der öffentlichen Sitzung findet eine nichtöffentliche Sitzung des Gemeinderats statt.