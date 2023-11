Festliches Konzert zum Jubiläum 180 Jahre Kirchenchor Uttenweiler

Seit 180 Jahren besteht der Kirchenchor Uttenweiler. Mit großer Freude und Begeisterung feiern die Sängerinnen und Sänger des Kirchenchors St. Simon und Judas Uttenweiler ihr Jubiläum mit einem festlichen Konzert am Sonntag, 26. November, um 16 Uhr, heißt es in der Ankündiung des Chors. Der erste Teil des Konzerts beschreibt die Sehnsucht nach Frieden in dieser Welt. Im zweiten Teil wird das Ensemble „Brasserie“ ‐ das klassische Blechbläserquintett des Musikvereins Uttenweiler, Musik aus der Renaissance bis zur modernen Popmusik darbieten. Gemeinsam mit dem Blechbläserquintett und dem Chor wird die „Missa Brevis“ von Jacob de Haan, als Höhepunkt des Jubiläumskonzertes, erklingen. Der Kirchenchor unter der Leitung von Linus Keppler, Patricia Keppler am Klavier und die Musiker der „Brasserie“, geleitet von Richard Bösch, wollen den Konzertbesuchern eine friedvolle Stunde bereiten.