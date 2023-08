Vor der Rekordkulisse von 32 000 Zuschauern ist auf der Naturstrecke am Schleizer Dreieck das drittletzte Rennen der Saison in der internationalen deutschen Motorradmeisterschaften ausgetragen worden. Bei durchwachsenem Sommerwetter feierte ihr 100–jährige Bestehen. Da die Strecke eine normale Straße ist müssen vor jedem Rennen Straßenpfosten und Straßenschilder entfernt werden, um dort professionellen Rennsport zu betreiben.

Am Freitag fand nur das freie Training unter trockenen Bedingungen statt. Mit sehr wenig Trainingsrunden gingen die Fahrer ins erste Qualifying. Dominik und Marcel Blersch kamen sofort sehr gut mit dem Streckenlayout zurecht und fuhren gute Rundenzeiten.

Sechstschnellster im Training

Am Ende des Qualifyings hatte Dominik Blersch die sechstschnellste Zeit im Pro Superstock 1000 erzielt, sein Bruder Marcel Blersch landete auf Platz zwölf.

Am Samstagmittag wurde das erste Pro Superstock 1000 Rennen gestartet. Dominik erwischte einen guten Start und fuhr sofort auf Platz vier nach vorne. Im Laufe des Rennens entwickelte sich eine Sechser–Gruppe im Kampf um die Podestplätze. Nach vielen Überholmanövern fuhr Dominik Blersch als Vierter über die Ziellinie. Auch für Marcel Blersch lief das Rennen gut und er konnte seinen Startplatz zwölf im Rennen verteidigen.

Marcel Blersch mit starkem Start

Am Sonntag wurde das zweite Rennen gefahren. Marcel Blersch erwischte einen sehr guten Start und fuhr auf Rang neun nach vorne. In der zweiten Runde wurde er jedoch von einem anderen Teilnehmer vom Motorrad gefahren und stürzte unverschuldet. Das Motorrad überschlug sich mehrere Male, fing Feuer und schleuderte in ein Weizenfeld. Das Rennen musste unterbrochen werden, da die Feuerwehr das Motorrad sowie das Weizenfeld löschen musste.

Für Dominik Blersch verlief der Re–Start sehr gut. Er kämpfte auch im zweiten Rennen um die Podestplätze, verpasste das Stockerl aber am Ende nur um 0,1 Sekunden und wurde Fünfter.

Dennoch war er am Ende mit dem Rennwochenende zufrieden. Beim nächsten Rennen in Assen, in den Niederlanden, wolle er auf jeden Fall wieder aufs Podium fahren, so der Uttenweiler.

Marcel Blersch konnte mit dem Wochenende ebenfalls zufrieden sein. Auch und vor allem weil er beim Unfall im zweiten Rennen unverletzt blieb. In Assen habe er das Ziel, die Rennen unter den besten Zehn zu beenden, so Blersch.

Mehr zur IDM unter