Uttenweiler

Demokratie, Frieden und Freiheit sind nicht selbstverständlich

Uttenweiler / Lesedauer: 4 min

Zu sehen sind von links: Alois Steiner (Vorstand der Krieger- und Soldatenkameradschaft Uttenweiler), Professor Volker Kauder, Günther Maas (Schriftführer der Krieger- und Soldatenkameradschaft Uttenweiler). (Foto: Gabriele Bogenrieder-Kramer )

Jedes Jahr findet am Gedenktag des Heiligen Sebastian in Uttenweiler der „Bastiani- Kriegergedächtnistag“ statt. Gastredner war in diesem Jahr Professor Volker Kauder, der als CDU-Politiker über viele Jahre in verantwortlicher Position die Geschicke der Bundesrepublik Deutschland mitverantwortete.