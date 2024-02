Uttenweiler

Bunter Narrensprung lockt nach Uttenweiler

Uttenweiler / Lesedauer: 1 min

Mit einem Gutsle lässt man sich gerne verhexen. (Foto: Sebastian Weber )

So hatten sich das die Uttenweiler Pflugraicher vorgestellt: toll aufgelegte Gruppen, viele Pyramiden und Vorführungen und volle Zuschauerränge entlang der Straße, Traumtemperaturen und Sonnenschein pur. All das war gegeben beim großen Narrensprung zum traditionellen Fasnetsausklang am Fasnetsdienstag in Uttenweiler.