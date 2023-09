Uttenweiler

Begegnungen beim Konzert der Frohsinn–Chöre in Uttenweiler

Uttenweiler / Lesedauer: 1 min

Die Frohsinn-Chöre beim Finale 2019 (Foto: Veranstalter )

Eine bunte Mischung an Chorliteratur, gespickt mit witzig–spritzigen Dialogen, erwartet das Publikum am Samstag, 23. September, in der Turn– und Festhalle in Uttenweiler.

Veröffentlicht: 18.09.2023, 09:40 Von: sz