In den vergangenen fünf Jahren betrieb die Gemeinde Uttenweiler das Naturfreibad gemeinsam mit den Stadtwerken Biberach. Weil der Vertrag zum Ende der Saison auslief, musste nun eine neue Betriebsaufsicht gefunden werden. In seiner jüngsten Gemeinderatssitzung entschieden sich die Räte mit der Firma Aquafun für einen neuen Partner in der neuen Saison. Unterstützung bekommt das Unternehmen auch vom Bauhof und Bürgern aus Uttenweiler.

Noch ist das Freibadwetter weit entfernt, doch viele Kommunen bereiten sich schon jetzt auf die kommende Saison vor. Besonders für kleine Kommunen wird es jedoch immer schwerer, Mitarbeiter für die Badeaufsicht zu stellen. Um den Betrieb nicht einstellen zu müssen, arbeitete die Gemeinde Uttenweiler seit 2018 mit den Stadtwerken Biberach zusammen. Sie übernahmen dabei die Personalverantwortung, Gewährleistung der Badeaufsicht mit Haftung, Krankheits- und Urlaubsvertretung sowie Hygiene- und Dienstpläne.

Diese Aufgaben übernimmt nun die Firma Aquafun aus Uffenheim. Geschäftsführer Andreas Fink ist Meister für Bäderbetriebe und technischer Betriebswirt. Er betreut seit einigen Jahren auch die Bäder in Zwiefalten, Bad Boll und Geislingen. Unter seiner Aufsicht stehen auch die Rettungsschwimmer, von denen ein Teil unter der neuen Führung weiterarbeitet. Auch einige Bürger aus Uttenweiler und Mitarbeitern vom Bauhof engagieren sich künftig bei der Badeaufsicht: Sie absolvieren das silberne Rettungsschwimmerabzeichen und helfen bei der Badeaufsicht mit. Damit könne die Sicherheit der Badegäste weiterhin gewährleistet werden und der Betrieb des Naturfreibads weitergehen.

Die Kosten für die Betriebsaufsicht liegen bei insgesamt knapp 26.000 Euro pro Saison, die Personalkosten machen etwa 40.000 Euro aus. Das verursache ungefähr dieselben Kosten wie bei den Stadtwerken, erläuterte Bürgermeister Werner Binder. Mit einer Enthaltung entschied sich der Gemeinderat einstimmig für den neuen Betreiber.