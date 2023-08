Kurz nach 10.45 Uhr war ein 29–Jähriger mit seinem Opel in der Dieterskircher Straße unterwegs und wollte in die Hauptstraße einfahren. An der Einmündung achtete er nicht auf einen 57–Jährigen mit seinem VW. Der kam auf der abknickenden Vorfahrtstraße von links und hatte Vorfahrt. Im Einmündungsbereich stießen die beiden Autos zusammen. Verletzt wurde niemand.

Die Polizei Riedlingen nahm den Unfall auf. Den Schaden an den fahrbereiten Autos schätzt die Polizei auf etwa 8000 Euro.