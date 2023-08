Urlaub? Ja! Koffer? Nein!

Dreizehn Senioren hatten Mitte August Spaß und Abwechslung beim Angebot „Urlaub ohne Koffer“ der Diakonie–Sozialstation Biberach der Zieglerschen. Vier Tage lang wurden sie morgens von Fahrer Tim oder Fahrerin Nicole abgeholt und abends wieder nach Hause gebracht. Dazwischen erlebten sie nette Gemeinschaft, knüpften neue Bekanntschaften, wurden umsorgt und verwöhnt. „Wir haben auf ein ausgewogenes Programm geachtet, mit viel frischer Luft, leckerer Verpflegung, ausreichend Pausen aber auch Spiel, Spaß, Musik und interessanten Erlebnissen“, erklärt Pflegedienstleiterin Melanie Starke. So war ein Ausflug mit Führung und anschließender Verköstigung auf den Bio–Hof Steigmiller und eine Fahrt mit der alten Öchsle Lok Teil des viertägigen Programms. Jeden Tag gab’s leckere Kuchen, die von den Mitarbeitenden spendiert wurden. Es gab aber auch Aktivierung, Gymnastik, Sitz–Zumba und Gedächtnistraining, um Körper und Geist wieder in Schwung zu bringen oder in Schwung zu halten. „Alle Urlauber und alle Helferinnen und Helfer hatten viel Spaß zusammen. Es war einfach eine rundum gelungene Sache“, erzählt Melanie Starke begeistert. Ein ganz herzlicher Dank geht an Pfarrerin Sender aus Ummendorf und ihre Organistin, an alle Mitarbeitenden und Ehrenamtlichen, an alle Kuchenspender (ein Höhepunkt war die Schwarzwälder Kirschtorte) — und an alle Musiker und all die vielen weiteren helfenden Hände.

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.