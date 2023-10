Unterwegs in Salzburg und im Salzkammergut

50 Reiselustige aus dem Bezirk Ochsenhausen / Illertal machten sich auf den Weg nach Salzburg, wo die Gruppe zu einem Altstadtspaziergang erwartet wurde. Ein Blick auf das Stadtbild genügt und Bedeutung und Reichtum des ehemaligen Kirchenstaates Salzburg werden ersichtlich. Die Festung Hohensalzburg, prächtige Schlösser, unzählige Kirchen und Plätze zeugen von Prunk und Macht. Mehr als 1.100 Jahre lang war Salzburg nach Rom der zweitgrößte Kirchenstaat der Welt und trägt auch den Beinamen „Rom des Nordens“. Die Getreidegasse, das Herz der Salzburger Altstadt, zieht mit ihrem Charme viele Besucher an. Hier befindet sich auch das Geburtshaus von Wolfgang Amadeus Mozart. Nach der Führung konnten alle Salzburg eigenständig erkunden und sich mit Original Salzburger Mozartkugeln eindecken.

Die Reise ging weiter nach St. Gilgen und von dort auf dem Schiff nach St. Wolfgang. Die Operette „Das Weiße Rössl am Wolfgangsee“ hat mit ihrer Gute-Laune-Melodie den Wolfgangsee weithin bekannt gemacht. Sehenswert ist auch das Gotteshaus mit dem gotischen Flügelaltar, der 1471 bis 1481 von dem Tiroler Michael Pacher geschaffen wurde. Zu Abendessen und Übernachtung wurde die Reisegruppe in Bad Goisern einquartiert.

Der nächste Morgen begann mit einem reichhaltigen Frühstücksbuffet, dann startete die Fahrt nach Bad Ischl zur Kaiservilla. Diese war ein Hochzeitsgeschenk der Kaiserinmutter an Franz Joseph I. und seine Gemahlin Elisabeth (Sisi) und wurde als Sommerresidenz genutzt. Hier wurde auch 1914 die Kriegserklärung an Serbien, mit dem 1. Weltkrieg zufolge, von Kaiser Franz Joseph unterzeichnet. Heute wohnt dort noch ein Urenkel des Kaisers mit seiner Familie neben dem öffentlich zugänglichen Teil der Villa.

Nach einem Gruppenfoto führte die Fahrt nach Hallstatt. Der malerische Ort, seit 1997 UNESCO-Weltkulturerbe, liegt eingebettet zwischen hohen Bergen und dem Hallstätter See und wird jährlich von mehr als einer halben Million Menschen besucht. Im „ältesten Salzbergwerk der Welt“ oberhalb Hallstatts wird das „weiße Gold“ heute immer noch abgebaut. Auch in Hallstatt gibt es eine Kirche mit interessanter Geschichte und einem spätgotischen Flügelaltar von Meister Leonhard Astl. Zu einem der schönsten Sehenswürdigkeiten zählt auch der geschichtsträchtige Marktplatz mit der Dreifaltigkeitssäule. Nach einer Kaffeepause dort ging es dann in Richtung Heimat.