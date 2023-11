Unterwegs auf dem Jakobsweg

Das Gemeindepilgern hat sich in den vergangenen Jahren zu einer festen Größe im Jahreskalender der Kirchengemeinde Reute entwickelt. So fuhren am 21. Oktober wieder 24 Pilgerinnen und Pilger zum Ausgangspunkt der diesjährigen siebten Etappe nach Märstetten in der Schweiz. Das Wegstück des sogenannten Schwabenweges, des schweizerischen Teils des Jakobsweges von Konstanz nach Einsiedeln, führte durch die beeindruckende Thurgauer Landschaft über Amlikon und Tobel. Ein besonderes Gefühl ist es, den alten Wegen zu folgen, auf denen schon seit Jahrhunderten viele Pilger unterwegs waren. So traf man am Wegrand auf alte Pilgerherbergen und Kapellen. An mehreren Stationen machte die Gruppe halt und ließ sich von Texten, Impulsen und Liedern anregen. Nach 22 km Fußweg erreichten die Pilger die Kirche in Sirnach, wo sie den Dank und sich gegenseitig Segen zusprachen. Nach dem verdienten Pilgermahl im Gasthaus Löwen machte sich die Gruppe bereichert auf den Heimweg nach Reute.

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.