„Welten“ beim Weihnachtskonzert des Musikvereins Obersulmetingen

„Welten“ ist der Titel des Weihnachtskonzerts, das der Musikverein Obersulmetingen am zweiten Weihnachtsfeiertag, Dienstag, 26. Dezember, in der Mehrzweckhalle in Untersulmetingen aufführt. Das Blasorchester des Musikvereins bringt unter der Leitung von Hans Mohr „A Window of The World“, „Of Castles And Legends“, „Alcatraz“, „Charles Chaplin“, „Cinema Paradiso“, „Les Anges dans nos Campanges“ sowie „Der Zauberer von Oz“, Kompositionen aus verschiedenen Teilen der Welt, zu Gehör. Zuvor gibt es von 20 Uhr an die Premiere des neuen Jugenddirigenten Simon Schweikert: Die gemeinsame Jugendkapelle der Musikvereine Ober- und Untersulmetingen sowie Schemmerberg spielt. In der Pause des aktiven Orchesters finden wie in jedem Jahr Ehrungen verdienter Musiker statt.