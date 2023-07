Viel kaputtes Blech beim zweiten Stockcarrennen in Westerflach

Ein Acker in Westerflach hat sich am Wochenende zum zweiten Mal in eine Rennstrecke verwandelt. In mehr als 100 speziell umgebauten Serienfahrzeugen lieferten sich Fahrer und Fahrerinnen packende Duelle. Für die Gäste gab es jede Menge waghalsige Manöver zu sehen. Ein Pilot, der nach einem Crash zur Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht wurde, konnte noch am Abend aus der Klinik entlassen werden.

Fahrer musste kurzzeitig ins Krankenhaus

Angenehmes Sommerwetter ließ mehr als 3000 Menschen auf das Rennsport–Gelände westlich von Untersulmetingen pilgern. Hierher hatte der SV Sulmetingen Motorsport eingeladen. Mehr als einhundert Fahrer loteten in ihren Stockcars den besten unter sich aus. „Es waren harte Rennen und es wurde viel auf Kontakt gefahren“, resümiert Martin Werz, Abteilungsleiter des Vereins.

Mehr als 100 Teilnehmer haben sich beim Stockcarrennen fesselnde Duelle geliefert. Die Fahrer oder die Fahrerinnen mit den meisten gewerteten Runden am Ende des Wochenendes haben gewonnen. (Foto: Albert Januschewski )

Vor allem die spektakulären Starts, bei denen auf eine Schikane zugefahren wird, dürften den Zuschauern in Erinnerung geblieben sein.

Nach Zusammenstößen kam es zu Drehungen und auch Überschlägen. Den Fahrern ist bis auf einen Zwischenfall nichts passiert. „Ein Fahrer wurde vom DRK zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht, er konnte abends wieder aus der Klinik entlassen werden“, berichtet Werz. Der Obersulmetinger betont: „Nicht umsonst haben wir ein Reglement aufgestellt und bauen die Autos danach auf.“ Alle gefährlichen Teile am Auto, die bei einem Crash zu Verletzungen bei den Rennpiloten führen könnten, müssen entfernt werden.

Besonders vor dem Start ist der Druck bei den Fahrern groß. (Foto: Christian Reichl )

Autos bleiben auf dem Acker liegen

Bei den harten Bedingungen auf dem Acker blieben regelmäßig Autos liegen, die ein Radlader abtransportierte. Im Fahrerlager beulten die Crews Blechschäden aus oder tauschten kaputte Teile. „Es ist faszinierend, mit welchen einfachen Mitteln die Fahrzeuge wieder fit gemacht werden“, sagt Werz. Meist reichen dafür Hammer und Stemmeisen. Das beeindruckte auch viele der Gäste, die mit den Fahrern in ihren Autos mitfiebern konnten. Den Puls in die Höhe trieb dann der Showlauf im Achterrundkurs — Reißverschlussverfahren in Highspeed, nennt es Werz: „Ich bin selbst mitgefahren. Es staubt, man sieht nichts, aber muss schauen, wie man durchkommt.“

Immer wieder bleiben Autos auf der Strecke liegen. (Foto: Christian Reichl )

Auch abseits der Strecke war einiges geboten: An beiden Renntagen zeigte der Automobil– und Motorsportclub Biberach (AMC) eine Trialshow. Dabei sprangen die Mitglieder des AMC über fahrende Autos und meterhohe Paletten. Bei den Showeinlagen hätten diverse Teilnehmer deutscher sowie europäischer Meisterschaften ihr Können unter Beweis gestellt, so Werz. „Die haben eine Körperbeherrschung auf dem Motorrad gezeigt, die ihresgleichen sucht.“

Viele wollen sich als Rennfahrer fühlen

Wer sich selbst einmal als Rennfahrer ausprobieren wollte, konnte an einem der Schnupperläufe teilnehmen. Für einige stand danach fest, im nächsten Jahr mit einem eigenen Fahrzeug an den Start gehen zu wollen. Bei den Taxifahrten für Gäste, die einmal mitfahren wollten, sei man überrannt worden. „Da sind zwischen 50 und 100 Leuten dagestanden, wir haben aber alle durchbekommen.“ Darunter seien viele Eltern mit kleinen Kindern und auch ein Rollstuhlfahrer gewesen. „Die Leute sind alle mit einem fetten Grinsen ausgestiegen“, freut sich Werz.

Auf dem Acker wirbeln die Autos viel Staub auf. (Foto: Christian Reichl )

Einer Neuauflage steht aus Sicht des Veranstalters nichts mehr im Wege. „Wir wissen, worauf es ankommt“, sagt Werz. Im vergangenen Jahr wurde mit den Behörden gemeinsam ein Konzept erarbeitet, das sich bewährt habe. Sollte die Veranstaltung wachsen, brauche es aber mehr Helfer. Auch vom Inhaber des Ackers gibt es ein klares „Ja“ für eine Wiederholung.

Am Ende des Renntages ergriff Landwirt Hubert Henle, der selbst mit der Familie mit vier Stockcars an den Start gegangen war, das Mikrofon und verkündete: Die nächsten rund zehn Hektar Feldfläche könne er bereits in Aussicht stellen. „Doch jetzt kehrt erstmal wieder Ruhe in Westerflach ein.“

Die Platzierungen nach Klassen:

Die Sieger in der verstärkten Klasse. (Foto: Albert Januschewski )

Verstärkte Klasse: 1. Manuel Reißle (117,5 Runden), 2. Dennis Guhl (117 Runden), 3. Alexander Koop (11,5 Runden).

Die Sieger der unverstärkten Klasse. (Foto: Albert Januschewski )

Unverstärkte Klasse: 1. Manuel Reißle (139,5 Runden), 2. Kevin Jerabek (139 Runden), 3. Markus Reißle (132,75 Runden).

Die Siegerinnen des Damenlaufs. (Foto: Albert Januschewski )

Damenlauf: 1. Maxime Troike (29,5 Runde), 2. Sabine Ungar (27 Runden), 3. Denise Waag (26,75 Runden).