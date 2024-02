Familie, Freunde, politische Wegbegleiter und mehrere Hundert Trauergäste haben am Samstag Abschied von Franz Romer genommen. Beim Requiem in der Niederkirch würdigten die Redner die Lebensleistung des langjährigen Untersulmetinger Ortsvorstehers, Kommunal- und Bundespolitikers und Vereinsmenschen.

„Er hat die Menschen geliebt und die Menschen liebten ihn“, sagte Stadtpfarrer Alexander Hermann. Während der bewegenden Trauerfeier war bei der ein oder anderen Anekdote immer wieder auch ein Lächeln zu beobachten - ganz so wie es dem „Fra“ vermutlich gefallen hätte.

Welche große Wertschätzung Franz Romer zeitlebens bei den Menschen und bei seinen politischen Weggefährten genossen hat, zeigte sich am Samstagvormittag in Untersulmetingen. Die Niederkirch war bis auf den letzten Platz besetzt, der Gottesdienst wurde zudem vor der Kirche und in die Mehrzweckhalle übertragen.

Politiker aus der Kommunal-, Landes- und Bundespolitik erweisen letzte Ehre

Und es waren einige Vertreter aus der Kommunal-, Landes- und Bundespolitik gekommen, um dem CDU-Politiker die letzte Ehre zu erweisen, darunter die Bundestagsabgeordneten Josef Rief, Anja Reinalter und Martin Gerster, Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl und die Abgeordneten Thomas Dörflinger und Raimund Haser, Oberbürgermeister Ingo Bergmann, Landrat Mario Glaser sowie seine Vorgänger Peter Schneider und Wilfried Steuer.

Der Laupheimer Ehrenbürger und langjährige Bundespolitiker Franz Romer ist am Samstag in seiner Heimatgemeinde Untersulmetingen beigesetzt worden. (Foto: Bernd Baur )

Das Requiem zelebrierten Stadtpfarrer Alexander Hermann, der frühere Untersulmetinger Pfarrer Andreas Ochmann, der aus Untersulmetingen stammende Theologieprofessor Alfons Knoll und der frühere Ravensburger Dekan Heinz Leuze. Musikalisch begleitet wurde die Feier von Organist Norbert Böhringer sowie Sängerin Simone Barth und Sonja Ratzinger am Klavier.

„Der Fra, er war eine Seele von Mensch“, erinnerte Hermann in seiner Predigt. Der immer gesagt habe, „ich werde 100 Jahre alt“ und der nun doch plötzlich an Lichtmess, kurz vor seinem 82. Geburtstag, „mit einem Lächeln auf den Lippen gestorben“ sei. An die Familie gewandt sagte Hermann: „Wer Franz Romer kennenlernen durfte, der weiß, was Sie verloren haben.“

Denn die persönlichen Begegnungen mit Romer seien „immer ein kleines Fest gewesen - und manchmal auch ein großes“, so der Stadtpfarrer. Der Fra hatte „das Ohr und Herz bei den Menschen“, was ihm Anerkennung und Wertschätzung eingebracht habe - ohne große Reden schwingen zu müssen. „Er war da, Punkt, Ausrufezeichen.“

Hermann erinnerte in einer Anekdote an einen Besuch in Berlin, bei dem er eine Woche lang den Politikbetrieb kennenlernen durfte. Als er in der Bundestagskapelle festgestellt habe, dass das Weihwasser leer war, habe er das bei Romer platziert, der sich sofort gekümmert habe. Die Ansprache solle „keine Heiligsprechung werden“, sagte Hermann. Dennoch: „Er hatte die Kunst zu leben und die Kunst zu glauben, an die Menschen, an sich selber und an Gott.“

„Franz war einzigartig, alle mochten ihn“, sagte auch Innenminister Thomas Strobl. In den vergangenen Tagen habe er ihn immer wieder vor sich gesehen und sein herzliches Lachen gehört. Strobl erinnerte an die gemeinsame Zeit im Bundestag. Romer habe in der CDU/CSU-Fraktion höchste Anerkennung genossen, beliebt und geschätzt in seinen Arbeitsfeldern Arbeits- und Sozialpolitik, so Strobl. „Er war keiner, der sich was angelesen hatte. Er war in seinen Themen drin.“

Seine Anliegen seien ihm stets wichtiger gewesen als ein Artikel in der Zeitung. Und vermutlich werde es „nie wieder einen Politiker geben, der oberster Rasenpfleger wird“. OB Ingo Bergmann gedachte dem Ehrenbürger der Stadt Laupheim, der mehr als 40 Jahre lang als Ortsvorsteher die Geschicke Untersulmetingens gelenkt hatte.

Die größte Wertschätzung für einen Menschen sei, wenn man bei dessen Trauerfeier oft lächelt. „Ein größeres Kompliment kann es für einen Menschen nicht geben“, sagte Bergmann. Romer sei ein Mann der Tat gewesen, der sich in der Bundespolitik für die Belange Laupheims eingesetzt habe und so die Stadt und sein Heimatdorf geprägt habe. „Mit einem ehrlichen Interesse an den Menschen, Herzlichkeit und Bescheidenheit“, so Bergmann. „Sein Lachen wird bei uns bleiben.“

Der Vereinsmensch Franz Romer

„Ich war auf dem Sporte, ich habe dich vermisst. Du warst eigentlich immer da“, wandte sich der Vorsitzende des SV Sulmetingen, Elmar Dehler, in direkter Ansprache an den Verstorbenen. Ob in seiner aktiven Zeit als Stürmer zu den Glanzzeiten des SVS in der zweiten Amateuerliga, später als Schiedsrichter oder auch als Hornist bei den „Rißtalern“ - Romer sei durch und durch Vereinsmensch gewesen.

Der Fra hatte eine schwarz-gelbe Seele, „dein Sportverein war dein liebstes Hobby“, erinnerte Dehler. Der Verlust sei schmerzhaft, doch zumindest könne man sicher sein, „an dem Ort, den wir noch nicht kennen, wird der Rasen künftig in einem top Zustand sein.“

Dehler verlas zudem eine Rede des Untersulmetinger Unternehmers, Walter Lindenmaier, der nicht anwesend sein konnte. Lindenmaier, zeitlebens eng mit Romer befreundet, nahm Bezug auf die jüngste Rede von Sportjournalist Marcel Reif im Deutschen Bundestag.

„Sei ein Mensch“, hatte Reifs Vater seinem Sohn mit auf den Weg gegeben. „Franz Romer war ein Mensch“, so Lindenmaier. Er nannte seinen früheren Betriebsratsvorsitzenden einen Kümmerer, der gezeigt habe, dass man ohne Nadelstreifen Karriere machen könne. „Fra, du warst ein wunderbarer Freund.“

Fußballer tragen Romer zu letzter Ruhestette

Im Anschluss an das Requiem wurde der Verstorbene unter großer Anteilnahme der Bevölkerung auf dem Untersulmetinger Friedhof beigesetzt, begleitet von einer Ehrenabordnung der Freiwilligen Feuerwehr, musikalisch umrahmt von den Klängen des Musikvereins „Rißtaler“ Untersulmetingen und vielen Fußballern des SV Sulmetingen. Vereinskameraden des SVS mit schwarz-gelbem Schaal um den Hals geleiteten den Sarg zu seiner letzten Ruhestätte.

Es war ein Abschied aus diesem irdischen Stadion, wie ihn dieser Kümmerer und Herzensmensch Franz Romer - mit einem herzlichen Lächeln auf den Lippen - sicher für ziemlich gut befunden hätte.