Der SV Sulmetingen veranstaltet am Samstag, 27. April, den Aktionstag „Fit + Gesund“ von 13 bis 18 Uhr. An diesem Tag bietet der Verein sechs Workshops an Land und im Wasser an.

Es ist das erste Mal, dass der SV Sulmetingen den Aktionstag ausrichtet. Die Idee des Aktionstags „Fit + Gesund“ geht auf eine Initiative des Turngaus Ulm zurück und wird jedes Jahr von einem anderen Verein in der Region ausgerichtet.

Vorbereitungen laufen seit Oktober

Hinter der Veranstaltung steckt eine ganze Menge Arbeit, erläutert Andrea Dehler, von der Abteilung Gymnastik des SV Sulmetingen und Mitglied des fünfköpfigen Organisationsteams. „Wir haben schon im Oktober mit den Vorbereitungen begonnen“, erzählt sie. „Denn es ist gar nicht so einfach, alle drei Sportstätten des Vereins einen ganzen Tag für eine größere Veranstaltung zu blocken.“

Für den Kostenbeitrag von 15 Euro werden den Teilnehmerinnen und Teilnehmern sechs sportliche Workshops, ein Vortrag sowie Kaffee und Kuchen angeboten. Das Orga-Team rund um den Aktionstag konnte drei externe Trainer gewinnen und somit interessantes und abwechslungsreiches Programm zusammenstellen.

Auch Aquafitness wird angeboten

Nach der Begrüßung um 13 Uhr in der Vereinsgaststätte „Osus“ besteht die Möglichkeit, unter drei Kursen zu wählen. Aquafitness findet mit der Trainerin Hilke Waldbüßer im Lehrschwimmbecken in der Bischof-Ulrich-Schule in Obersulmetingen statt, im Spiegelsaal des „Osus“ bietet Jürgen Schimmel Erlebnistanzen an und in der Mehrzweckhalle Untersulmetingen sorgt Annkatrin Seidler für Abwechslung und Power mit einem Ganzkörpertraining.

Anschließend finden sich alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer wieder im „Osus“ zu einer Pause mit Kaffee und Kuchen zusammen. Susanna Kraus-Janik von der AOK-Gesundheitskasse gibt dann bei ihrem Vortrag Einblicke in die faszinierende Welt des Schlafes. Danach werden nochmals Trainingseinheiten in Aquafitness, Zumba und Rückenfit angeboten.

Sporttag klingt aus mit "Stretch & Relax"

Zum Abschluss treffen sich dann alle in der Mehrzweckhalle, um mit Andrea Dehler bei „Stretch & Relax“ den Sporttag ausklingen zu lassen.

Zu dem Aktionstag mit viel Bewegung sind auch interessierte Frauen und Männer aus den umliegenden Gemeinden und Vereinen eingeladen. Mitzubringen sind viel Freude, Spaß, Sportbekleidung, Turnschuhe und eine Matte, wenn vorhanden.

Hier kann man sich anmelden

Bislang sind bereits rund 50 Anmeldungen für den Aktionstag eingegangen. „Wir rechnen mit etwa 70 Anmeldungen insgesamt“, hofft Andrea Dehler. Sollte die Nachfrage größer sein, wäre das aber auch kein Problem für die Initiatoren.

Eine Anmeldung und Angabe der Kurse ist möglich bis 20. April bei Stefanie Hofmann per Mail an [email protected] oder per WhatsApp an 0162/2618165.