Stuckateurbetrieb Schlager feiert Jubiläum

Der Stuckateurbetrieb Schlager in Untersulmetingen besteht seit 60 Jahren. Das Betriebsjubiläum wurde kürzlich in der Golf-Lounge in Risstissen mit geladenen Gästen, Mitarbeitern, Geschäftspartnern, Vertretern von Fachverband und Innung und aus der Kommunalpolitik, gefeiert. Dies teilt das Unternehmen mit.

Am 14. März 1963 war das Gipsergeschäft Schlager als Einzelfirma in die Handwerksrolle eingetragen worden. Helmut Schlager hatte damals einen Mitarbeiter. Der heutige Betriebsinhaber Norbert Schlager absolvierte seine Ausbildung zum Stuckateur im väterlichen Betrieb, 1992 schloss er die Meisterprüfung erfolgreich ab. Im Jahr 1992 wurde das heutige Firmengebäude in der Lindenmaierstraße 56 in Untersulmetingen mit Lagerhalle, Büro und Sanitärräumen gebaut. Im Jahr 2008 wurde es dann um eine weitere Lagerhalle erweitert.

Norbert Schlager hat sich in den Jahren ständig weitergebildet und ist ausgebildeter Gebäude-Energie-Berater. Digitale Zeiterfassung, Digitales Aufmass und Schnittstellen in der Branchensoftware für LV vom Architekten wurden in den Arbeitsablauf integriert.

Das Unternehmen führt weiterhin klassische Verputz- und Anstricharbeiten in Neu- und Altbau aus sowie Wärmedämmungen zur energetischen Sanierung der Gebäude. Seit 2014 ist Norbert Schlager Obermeister der Stuckateur-Innung Biberach.