Schwäbischer Sonntag mit Frühlingsmarkt des Musikvereins Rißtaler Untersulmetingen

Der Musikverein Rißtaler veranstaltet am 24. März, 11 bis 14 Uhr, seinen Schwäbischen Sonntag mit Frühlingsmarkt. An schwäbischen Spezialitäten werden neben Saumagen und sauren Kutteln auch Maultaschen und Schnitzel angeboten sowie die selbst gemachten Krautkrapfen (auch vegetarisch). Danach gibt es Kaffee und Kuchen auch zum Mitnehmen. Während des Mittagessens sorgt der Musikverein Altheim für Unterhaltung. Dies teilt der Musikverein Rißtaler mit.

Währenddessen findet in Mehrzweckhalle ein Frühlingsmarkt statt. Ortsansässige und auswärtige Hobbykünstler und Bastler bieten Verschiedenes wie Beton- und Holzdeko für Haus und Garten, selbst genähte Taschen und Sachen für Kinder und Kleinkinder an. In diesem Jahr gibt es zum ersten Mal auch zwei Flohmarktstände, die brauchbares Geschirr, Raritäten und sonstige Schnäppchen anbieten. Ebenso findet man eine große Auswahl unter anderem an Selbstgestricktem und Häkelschmuck. Ferner stehen wieder die Öle aus Untersulmetingen zur Verfügung.

Auch die hausgemachte „Rißtaler-Wurst“ aus eigener Herstellung von einem örtlichen Metzgermeister wird angeboten. Die Schweine wurden vom aktiven Musiker Matthias Mast gespendet. Es gibt Wurstdosen und Brühwurst.

Der Schwäbische Sonntag mit Frühlingsmarkt findet bei jedem Wetter statt.