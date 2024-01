Sattelzug streift Sattelzug

Bei einem Unfall am Montag bei Untersulmetingen ist ein Sachschaden an drei Fahrzeugen entstanden. Laut Polizei streiften um kurz vor 16 Uhr zwei Sattelzüge um Begegnungsverkehr auf der L 257 zwischen Untersulmetingen und Schaiblishausen. Hinter einem der Lkw fuhr ein 38-Jähriger mit seinem Renault. Umherfliegende Plastikteile der beschädigten Außenspiegel trafen die Motorhaube. Die Beteiligten hielten an und verständigten die Polizei. Das Polizeirevier Laupheim nahm den Unfall auf. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf 1500 Euro.