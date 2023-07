Rennen auf dem Acker: Die Stockcars kehren nach Untersulmetingen zurück

Selbstgebaute Rennwagen kehren auf den Acker zurück: Der SV Sulmetingen Motorsport veranstaltet am Samstag, 22. Juli, und Sonntag, 23. Juli, zum zweiten Mal ein Stockcar–Rennen nahe Westerflach bei Untersulmetingen. Besucher können rund einhundert Fahrer hautnah beim Wettkampf in ihren Blechkisten erleben.

Gelungener Start ermöglicht Neuauflage

Nach dem ersten Stockcar–Rennen im vergangenen Jahr, wird es heuer wieder eine Neuauflage geben. „Wir haben bereits über 100 angemeldete Teilnehmer in 85 Autos. Das sind fast doppelt so viele als letztes Jahr“, freut sich Martin Werz, Abteilungsleiter Motorsport beim SV Sulmetingen. Sein Verein veranstaltet das Rennen gemeinsam mit dem Deutschen Motorsport Verband (DMV). „Dieses Jahr war es deutlich einfacher mit den Genehmigungen. Wir hatten die Erfahrungswerte aus dem letzten Jahr und wussten, worauf es ankommt.“ Beschwerden habe es im vergangenen Jahr keine geben. Dafür eine Ehrung für die Etablierung des Stockcar–Rennens vom DMV.

Stockcars sind Serienfahrzeuge, die so umgebaut werden, dass sie einem Rennen auf dem Acker standhalten und die Fahrer bei Kollisionen oder Überschlägen vor Verletzungen schützen. Erlaubt sind ausschließlich Benziner mit einer geschlossenen Fahrgastzelle. Nicht zugelassen sind Transporter, Vans, Geländewagen, Pickups und Cabrios.

Jüngster Fahrer ist erst 13 Jahre alt

Gefahren wird in zwei Klassen. In der verstärkten Klasse darf der Fahrzeugrahmen und die Stoßstange mit Metallrohren verbessert werden. Die unverstärkte Klasse ist ein Serienfahrzeug, das sicherheitstechnisch umgebaut wird. Die Rennstrecke ist als Rundkurs angelegt. An beiden Tagen finden mehrere Einzelrennen statt. Pro Lauf treten mehrere Fahrer gegeneinander an. Pro Tag werden maximal vier Läufe gewertet — es gewinnt der Fahrer oder die Fahrerin mit den meisten absolvierten Runden am Ende des Wochenendes. Der jüngste Fahrer, der an den Start geht, ist erst 13 Jahre. „Der ist aus unserem Verein“, so Werz. Antreten würden sowohl Hobbyfahrer als auch Profis: „Man merkt einen Unterschied, aber wir kämpfen mit denselben Waffen.“

Auch ein Achterlauf wird wieder gefahren. In dieser Disziplin kreuzen sich die Wege der Fahrzeuge. „Das macht die ganze Sache spektakulär.“ Außerdem gibt es einen Lauf, der ausschließlich Frauen vorbehalten ist.

„Das ist Nervenkitzel und Rennfeeling pur“

Im vergangenen Jahr hatte Werz selbst einen Gebrauchtwagen mit seiner Frau umgebaut. „Mit einer gewissen Werkstattausrüstung geht das ruckzuck. In anderthalb Wochen war das Fahrzeug aufgebaut“, berichtet er. Von der Rennteilnahme schwärmt Werz immer noch: „Man schaut nach links und rechts und steht in Reihe mit anderen Autos, dann wird die Fahne geschwenkt und du siehst nur Staub. Das ist Nervenkitzel und Rennfeeling pur.“

Die Gäste erwartet auch in diesem Jahr wieder einiges an Unterhaltung. Gegen eine kleine Gebühr können die Zuschauer bei den Taxifahrten in einem Stockcar über die Rennstrecke mitfahren. Wer selbst einmal ans Steuer und wirklich an einem Rennen teilnehmen möchte, kann das ebenfalls. „Wir haben erstmals einen Schnupperlauf. Gegen eine Gebühr stellen wir ein Auto zur Verfügung.“ Außerdem sorgen die Motorradfahrer des AMC Biberach mit einer Trialshow für Unterhaltung: „Die werden auch auf und über die Autos springen“, verrät Werz.

Für die Gäste ist einiges an Programm geboten

Für die Zuschauer lohnt sich auch ein Besuch im Fahrerlager. „Da wird geflext und geschweißt. Jeder versucht, sein Auto wieder fahrbar zu machen“, sagt Werz. Denn auf der Rennstrecke fällt so manches Gefährt aus. „Wir hatten letztes Jahr einige Dreher und Überschläge, den Fahrern passiert nichts, aber es ist natürlich ein Blickfang“, so Werz. Das Rennen moderiert Leander Baumgart. „Wir wollen vermehrt Zuschauerinformationen geben.“

Das Stockcar–Rennen findet auf Gemarkung Westerflach auf einem Acker statt. Die Zufahrt zu den Parkplätzen befindet sich an der L257 zwischen Untersulmetingen und Schaiblishauen. Die Route wird ausgeschildert. Derzeit laufen die letzten Vorbereitungen „Wir sind dabei, die Strecke aufzubauen und alles was dazugehört“, sagt Werz.

Weitere Informationen:

Der Eintritt kostet pro Tag fünf Euro. Für Kinder bis 12 Jahre ist der Eintritt frei. Wer Lust hat, mittendrin statt nur dabei zu sein, der darf sich gerne bei dem SV Sulmetingen Motorsport melden. Helfer werden noch gesucht. Weitere Informationen zum Rennen und den Regeln gibt’s unter: https://motorsport.sv–sulmetingen.de/index.php/stockcar.

