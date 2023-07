Die Motoren drehen am Anschlag — drei, zwei, eins: Dutzende Stockcars (Foto: Christian Reichl) starten auf dem Acker, den der SV Sulmetingen am Wochenende in eine Rennstrecke verwandelt hat. Das Rennspektakel wollten viele hautnah miterleben.

Martin Werz, Abteilungsleiter Motorsport beim SV Sulmetingen, geht davon aus, dass übers Wochenende mehr als 3000 Zuschauerinnen und Zuschauer das Rennen in Westerflach besucht haben. „Wir hatten bestes Wetter, trocken, aber nicht zu heiß — das ist ideal für ein Motorsportevent“, freute sich Werz am Sonntag. Für die Besucher war viel geboten — auf und neben der Strecke.

Wer nicht gerade den Rennpiloten im Fahrerlager über die Schulter schaute, wie diese ihre ramponierten Gefährte wieder instandsetzten, der konnte über die spektakulären Fahrmanöver staunen. Der Crash eines Piloten, der zur Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht wurde, blieb ohne ernste Folgen, wie die Rennleitung noch am Abend bekanntgab. Ein ausführlicher Bericht folgt.