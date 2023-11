„Helden der Leinwand“ in Untersulmetingen

Der Musikverein „Rißtaler“ Untersulmetingen läutet die Adventszeit in diesem Jahr mit seinem Konzert am Samstag, 9. Dezember, 20 Uhr, in der Mehrzweckhalle in Untersulmetingen musikalisch ein. Unter dem Motto „Helden der Leinwand“ nehemen die Musikerinnen und Musiker die Gäste des Adventskonzerts mit auf eine Reise durch verschiedene Klänge der Filmmusik mitnehmen. So lauteten die Überlegungen von Dirigent Thomas Lämmle für das diesjährige Konzert, heißt es in der Mitteilung des Musikvereins.

Beginnen werden die Musikerinnen und Musiker des Musikvereins Rißtaler das Konzert mit dem Stück „How to Train Your Dragon“. Es ist eine Riese durch die Höhen und Tiefen einer ungewöhnlichen Freundschaft zwischen einem Wikinger und einem Drachen. Das von Erwin Jahreis bearbeitete Stück „Hurra Hurra“ beinhaltet sechs bekannte Kinderlieder. Unter anderem werden Melodien aus „Pippi Langstumpf und der „Biene Maja“ zu hören sein.

Vielleicht wird auch der mutige Dschungelbewohner Tarzan, der sich an Leinen wagemutig durch den Dschungel schwingt, der persönliche Filmheld des Publikums. Ein Highlight wird sicher die Eigenkomposition und Uraufführung von Thomas Lämmle über den Stummfilm „Metropolis“ (von Fritz Lang aus dem Jahr 1927) bei dem der Musikverein live zum Film spielen wird. Dieser Science-Fiction-Film war einer der teuersten Filme der damaligen Zeit und das vielleicht einflussreichste deutsche Werk der Filmgeschichte. Die rekonstruierte Metropolis-Fassung der Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung gehört zum Weltdokumentenerbe der Unesco.

Philip Spare arrangierte das Stück „The Greatest Show“, das aus dem Film „The Greatest Showman“ stammt. In diesem Film geht es um einen Familienvater, der seine Arbeit verliert und daraufhin einen Zirkus gründet. In dem Zirkus treten atemberaubende Tänzer und Akrobaten auf. „Moment for Morricone“ nimmt die Zuhörer mit in die Zeit des wilden Westens. Dabei sind Themen aus „Once upon A Time in The West“ und „The Good, The Bad And The Ugly“ zu hören.

Das Stück „Smile“ wurde zunächst ohne einen Text komponiert. Die Melodie erklingt in der Schlussszene, als Chaplins Tramp und seine Gefährtin auf einer Straße mit Optimismus einer harten Zukunft entgegengehen. Erst später gibt es einen Text dazu, welcher dem Zuhörer rät, auch in schwierigen Situationen zu lächeln und positiv zu denken.

Zuletzt erklingt ein Medley aus der US-amerikanischen Filmkomödie The Blues Brothers. „The Blues Brothers Revue“, arrangiert von Lay Bocook, enthält vier Titel der Band: „I Can’t Turn You Loose“, „Soul Man“, „Soul Finger“ und „Everybody Needs Somebody to Love“.