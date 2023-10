Untersulmetingen

Feuerwehr Untersulmetingen übt Gasaustritt an der Grundschule

Untersulmetingen / Lesedauer: 1 min

Unter Atemschutz gingen mehrere Trupps beider Wehren ins Gebäude vor und retteten den Hausmeister, vier Schüler die als vermisst gemeldet wurden und einen Praktikanten. Anschließend wurde das Gebäude mit dem Drucklüfter belüftet. (Foto: Raiber )

Die Hauptübung der Freiwilligen Feuerwehr Laupheim, Abteilung Untersulmetingen, spielte sich vor Kurzem an der Grundschule in Untersulmetingen ab. Angenommen wurde ein Gasaustritt in der Schule.

Veröffentlicht: 16.10.2023, 09:43 Von: sz