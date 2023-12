Die Rißtaler läuten die musikalische Adventszeit ein

Unter dem Motto „Helden der Leinwand“ begrüßten die Musikerinnen und Musiker des Musikvereins Rißtaler Untersulmetingen die Gäste bei ihrem diesjährigen Adventskonzert in der festlich dekorierten und voll besetzten Mehrzweckhalle in Untersulmetingen.

„How to train your Dragon“ lautete der Einklang, mit dem die Musikerinnen und Musiker der Rißtaler unter der Leitung von Thomas Lämmle ihren Konzertabend eröffneten. Durch das Programm führte Musikerin Pia Henle. Die Gäste durften Melodien aus ihrer Kindheit hören und viele haben auch auf Wunsch des Dirigenten mitgesungen. So war die kleine freche Biene Maja zu hören, der rothaarige Kobold Pumuckl und auch der kleine Holzjunge Pinocchio. Bei „Tarzan“ lauschte das Publikum gespannt den Sängern Stefanie Huber und Joachim Knoll, die die Figuren Tarzan und Jane zum Leben erweckten.

Der Höhepunkt war das selbst arrangierte Blasmusikstück „Metropolis“ von Dirigent Thomas Lämmle. Hierzu spielte der Verein live zum gleichnamigen Ufa-Stummfilm von 1927. „Moment for Morricone“ nahm die Gäste mit in die Zeit des wilden Westens. Durch den eindringlichen Klang der Mundharmonika, gespielt von Joachim Knoll, fühlte man sich wirklich in den wilden Westen zurückversetzt.

Philip Spare arrangierte das Stück „The Greatest Show“, welches aus dem Film „Greatest Showman“ stammt. Dieses Stück nahm das Publikum mit auf eine spannende Reise eines Familienvaters, der seine Arbeit verliert und daraufhin einen Zirkus gründet. Im Gegensatz zum vorherigen Stück, welches oft lautere und schnelle Passagen hatte, ist „Smile“ ein sehr ruhiges Stück mit einer schönen Botschaft. Es soll dem Zuhörer nämlich vermitteln, auch in schwierigen Situationen zu lächeln und positiv zu Denken.

Beim anschließenden Stück „Blues Brothers Revue“ versetzten die Rißtaler das Publikum mit den Blues Brothers Melodien, wie „I can’t turn you loose“, „Soul Man“, „Soul Finger“ und „Everybody needs somebody to love“, in das Jahr 1980 zurück.

Im Anschluss dankte der Vorsitzende Dietmar Hanser den Musikerinnen und Musikern für ihre eingebrachte Zeit bei den Proben für das Adventskonzert. Ein besonderer Dank galt dem musikalischen Leiter Thomas Lämmle für die sehr umfangreiche Probenarbeit und die Musikauswahl. Die Kapelle bedankte sich mit einem großen Applaus bei Ihrem Dirigenten und auch beim gesamten Publikum.

Abgerundet wurde der gelungene Konzertabend mit zwei lautstark eingeforderten Zugaben mit der „Cantina Band“, bekannt aus dem Film Star Wars und zuletzt mit dem etwas weihnachtlicherem Stück „Somewhere in my Memory“, welches im Film Kevin allein zuhause erklingt. So war für jeden etwas dabei und mit Sicherheit hat jeder Gast an diesem Abend seinen persönlichen Filmhelden gefunden.

Während des Konzerts wurden von dem Kreisverbandsdirigenten Bernd Biffar einige Mitglieder der Rißtaler für langjährige Aktivität als Musiker geehrt. Für zehn Jahre bekamen Joschua Wiest, Carmen Ganser, Emma Böhringer und Pia Henle die bronzene Ehrennadel. Mit der silbernen Ehrennadel für 20 Jahre wurde Benedikt Zentner ausgezeichnet. Mit einer Ehrennadel in Gold und einer Urkunde für 30-jährige aktive Tätigkeit wurde Simone Hähl geehrt. Für 40 Jahre wurden Dietmar Hanser, Joachim Böhringer und Frank Daiber geehrt. Für stolze 50 Jahre aktive Tätigkeit wurde Berthold Ströbele mit der Ehrennadel in Gold mit Diamanten und Urkunde geehrt.