30-Jährige bei Unfall leicht verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Sonntag zwischen Untersulmetingen und Rißtissen ist eine 30-Jährige leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, fuhr die Frau gegen 16.15 Uhr mit ihrem Nissan die Kreisstraße von Untersulmetingen in Richtung Rißtissen. An einem Feldweg wollte sie nach links abbiegen. Zeitgleich überholte ein 34-Jährige mit einem Mercedes den Nissan. Die Fahrzeuge stießen zusammen und landeten im Straßengraben. Durch die Kollision erlitt die 30-jährige Frau leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten sie in eine Klinik. Der Mercedes-Fahrer blieb unverletzt. Die Polizei Ehingen (Telefon 07391/5880) nahm die Ermittlung zum genauen Hergang des Unfalls auf. Sie schätzt den Schaden am Nissan auf 1000 Euro, am Mercedes auf 10.000 Euro.