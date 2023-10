Zum Erntedankgottesdienst hatten für die Katholische Kirchengemeinde St. Nikolaus Göffingen Camilla Bösch und Gisela Schirmer die Besucher und Einwohner zur Spende von Grundnahrungsmitteln für den DRK Tafelladen Riedlingen aufgerufen. Wie das beigefügte Bild zeigt, viel ihr Aufruf auf „fruchtbaren Boden“. Elf Transportkisten vor dem Erntedankaltar waren randvoll mit Lebensmitteln wie Teigwaren, Reis, Zucker, Mehl, Salz und Konserven randvoll. Sie wurden von Pater Alfred Tönnies im Rahmen des Erntedankgottesdienstes gesegnet und an Hans Petermann und dessen Ehefrau Andrea übergeben. Pater Alfred hatte zuvor in einer beeindruckenden Predigt einen weiten Bogen zur Not in der Welt, den Unbillen der Witterung bis hin zur Arbeit auf den Feldern und damit zum Erntedank entwickelt. Er zeigte viele Gründe auf, warum gerade wir in unserem Land und viele Einzelne von uns täglich Gründe haben, um dankbar zu sein und Gott zu danken.

Hans Petermann dankte für die Einladung zum Gottesdienst und dafür, dass in Göffingen wieder so reich gespendet wurde. Damit können im Tafelladen wieder vielen Menschen, die es wirtschaftlich schwerer haben, geholfen werden. In den etwa zehn Jahren, die er jetzt den Tafelladen leite, sei die Zahl der Hilfesuchenden nicht zuletzt auch durch den Krieg in der Ukraine ständig gestiegen. An manchen Öffnungstagen stünden bis zu 160 Personen vor der Türe. Es sei zunehmend schwieriger, genügend Ware zu bringen und allen einigermaßen gerecht zur werden.

Auch die Firmlinge der Seelsorgeeinheit Bussen waren in einer von Frau Evi Neumann aus Anlass ihrer Firmung in Dieterskirch organisierten Aktion zur Unterstützung des Tafelladens Riedlingen durch eine Geldspende aufgerufen. Frau Neumann konnte dadurch an die Kassenverwalterin des Tafelladens einen namhaften Betrag übergeben. Auch den Firmlingen ist der Tafelladen sehr dankbar, so Ursula Geisinger bei der Übergabe.