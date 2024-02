Unteressendorf

Tolle Tänze bei der Burgwächternacht

Unteressendorf / Lesedauer: 1 min

Tanzte zum ersten Mal bei der Burgwächternacht: die neue Garde aus Unteressendorf. (Foto: Gerhard Rundel )

Bunt und stimmungsgeladen ist es bei der Burgwächternacht am Mittwochabend in Unteressendorf zugegangen. Viele Zünfte feierten in der prall gefüllten Gemeindehalle bei tollen Tänzen und heißer Musik.