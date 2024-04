Zwei neue Kurse starten beim SV Unlingen

Beim SV Unlingen beginnen am 5. April zwei neue Kurse mit Laila Grillo. Dies teilt der Verein mit.

Bootcamp: In der ersten Stunde von 8.15 bis 9.15 Uhr erwarten die Teilnehmer und Teilnehmerinnen im Bootcamp verschiedene Übungen mit dem eigenen Körpergeweicht und anderem Equipment. Diese bilden die Grundlage für jede Trainingseinheit. Die strategische Herangehensweise fordert das Beste von allen Teilnehmern heraus, während es bei korrekter Ausführung von polymetrischen und kraftorientierten Bewegungen hilft. Der Kurs eignet sich für Sporteinsteiger, Abnehmwillige, Athleten und für alle, die Körperfett reduzieren und ihre allgemeine Ausdauer verbessern wollen.

Rücken-Fit: In der zweiten Stunde von 9.25 bis 10.25 Uhr werden hauptsächlich Übungen zur Kräftigung der Rumpfmuskulatur und Stabilisierung der Wirbelsäule durchgeführt.

Termine für die Kurse sind am 5., 19. und 26. April, 3., 24. und 31. Mai sowie am 5., 7., 14., 21. und 28. Juni jeweils in der Alten Turnhalle in Unlingen. Die Teilnahme kostet 55 Euro für Mitglieder und 65 Euro für Nichtmitglieder.

Anmeldung sind möglich auf der SVU-Homepage https://sv-unlingen.de/turnen/onlineanmeldung-fuer-die-kurse