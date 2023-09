Weshalb Werbung wirkt

Warum verschwindet die Maus?: Los geht's am Mittwoch, 4. Oktober, mit der Vorlesung von Uwe Ilg von der Universität Tübingen über Fakten und Rätsel unserer visuellen Wahrnehmung, der die Kinder in zahlreiche Experimente einbinden wird. Dabei fragt er unter anderem: „Warum verschwindet die Maus?“ Beginn 14.30 Uhr. Wo? Donau-Bussen-Schule Unlingen.

Wie kommt man ohne Kompass nach Afrika?: Am 18. Oktober befasst sich der Biologiedidaktiker Christoph Randler von der Universität Tübingen mit der Faszination Vogelzug. Unter der Fragestellung „Wie kommt man ohne Kompass nach Afrika?“ vermittelt er interessante Forschungsergebnisse über das Orientierungsvermögen von Vögeln sowie Wissen aus seiner eigenen Forschung, wie Menschen am besten etwas darüber lernen können. Beginn 14.30 Uhr. Wo? Michel-Buck-Gemeinschaftsschule Ertingen.

Warum wirkt Werbung?: Am 25. Oktober fragt dann Guido Zurstiege, der an der Universität Tübingen Medienwissenschaft lehrt, „Warum wirkt Werbung?“ Er wird an kindgemäßen und unterhaltsamen Beispielen zeigen, welche verschiedenen Formen von Werbung es gibt, warum und wie diese wirken und Tipps geben, was im Umgang mit Werbung zu beachten ist. Beginn 14.30 Uhr. Wo? Mühlbachschule Schemmerhofen.

Wieso ist Lachen so gesund?: Nach den Herbstferien, am 15. November, geht es dann weiter mit der Frage: Wieso ist Lachen so gesund? Johannes Junker, Studiendekan für Theatertherapie an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen/Geislingen, wird zusammen mit den Kindern untersuchen, wieso uns ein Clown zum Lachen bringt, warum ein Witz überhaupt witzig ist. Beginn 14.30 Uhr. Wo? Federseeschule Gemeinschaftsschule Bad Buchau.

Warum gibt es nicht nur „böse“, sondern auch „gute“ Viren?: Am 22. November fragt Ulrich Lauer von der Universität Tübingen, warum es nicht nur „böse“, sondern auch „gute“ Viren gibt und berichtet aus seinem Forschungsbereich der Virotherapie, in dem er sich nicht nur mit den krankmachenden Viren, sondern auch mit jenen befasst, die uns unterstützen, helfen und sogar heilen können. Beginn: 14.30 Uhr. Wo? Joseph-Christian-Gemeinschaftsschule Riedlingen.

