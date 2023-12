Von B wie Bauplätze bis Z wie Zusammenarbeit mit der Kirche reichte der Rückblick von Unlingens Bürgermeister Gerhard Hinz zum Jahresabschluss. Vor rund 50 Zuhörern im Ratssaal ließ Hinz die vielfältigen Aktivitäten der Gemeinde im Jahr 2023 Revue passieren. Auch sein Stellvertreter Elmar Lohner und Ortsvorsteher Rudolf Schmickl zogen positive Bilanz des Jahres: „Unsere Gemeinde Unlingen lebt“, sagte Schmickl und Lohner betonte: „Wer dieser Tage in Unlingen unterwegs ist, stellt fest: Hier bewegt sich was.“

Wie viel sich bewegt hat 2023, ließ sich an der Rede des Bürgermeisters ablesen. Dabei ging Hinz zunächst auf die großen Themen der Gesellschaft ein. Deutschland und die Welt waren 2023 wieder im Krisenmodus. Große Herausforderungen warten auf die Gesellschaft - vom Klimawandel bis zu den Flüchtlingsbewegungen. All dies mit Auswirkungen für die Gemeinden. Aber Hinz hob in seiner Einleitung auch Positives hervor, wie etwas die Beendigung der Corona-Pandemie oder dass die befürchtete Energiekrise im Winter nicht eingetreten ist.

Die Gemeinde hatte sich im vergangenen Jahr mit vielen Themen zu beschäftigen. In elf Sitzungen wurden 134 Tagesordnungspunkte abgearbeitet. Zudem gab es zwei Klausurtagungen. Wichtige Stichworte waren dabei etwa die Flurneuordnung oder die Innenentwicklung. Aktuell ist die Gemeinde dabei, mehrere Baugebiete auszuweisen bzw. zu erschließen. Fünf Bauplätze wurden 2023 verkauft.

Großen Raum nahm die Sanierung der Ortsdurchfahrt inklusive Kanalsanierung ein. Das Großprojekt konnte 2023 gestartet werden, die Bauarbeiten vom ersten Teil von Bauabschnitt eins (von der Kanzachbrücke bis zum Adlerberg) sind im Gange. Für Februar/März 2024 sind die Arbeiten im zweiten Teil des ersten Bauabschnitts geplant. „Mit dem Abschluss dieser Baumaßnahme werden wir ein Schmuckstück aus unserem Unlingen gemacht haben“, so Hinz.

Auch die Kinderbetreuung war immer wieder Thema im Rat. Mit einer Kinderkrippe, zwei Kindergärten in Unlingen und einem in Uigendorf und einer Grundschule mit Ganztagesbetreuung sei man vorbildlich aufgestellt. Sein Dank galt den Erzieherinnen, den Schulverantwortlichen und auch den Tagesmüttern, mit deren Unterstützung eine gute Betreuung bis zur Grundschule angeboten werden könne. Aktuell plant die Gemeinde Räumlichkeiten bereitzustellen, damit die Tagesmütter noch mehr Möglichkeiten haben.

In seinem Rückblick ging er zudem auf die Aktivitäten der Vereine im Jahreslauf ein - Fastnet, Annafest, Konzert der Freundschaft, Rocknacht des Sportvereins, Oktoberfest oder das Ulrichsfest. Auch die Arbeit der Feuerwehren in der Gemeinde hob Hinz hervor. „Ich danke Ihnen alle für Ihre Bereitschaft, sich für die Gemeinschaft einzusetzen.“ Sein Dank galt zudem den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Gemeinde, den Gemeinde- und Ortschaftsräten und den örtlichen Betrieben für das Bereitstellen von guten Arbeitsplätzen. Deren Gewerbesteuer trage zudem dazu bei, dass Projekte und Investitionen in der Gemeinde umgesetzt werden können.

Hinz schloss seine Rede mit Wünschen für das Jahr 2024: Er wünschte sich, dass es weiterhin so viele Mitstreiter in der Gemeinde gebe, die gemeinsam nach kreativen Lösungen für die Gemeinschaft suchen und die Herausforderungen gemeinsam angehen.

„Wir befinden uns in unruhigen Zeiten“, meinte Elmar Lohne in seiner Rede - Krieg, Terror, Zerstörung und Vertreibung seien Themen, mit denen man täglich konfrontiert werde. Dazu kämen schwierige wirtschaftliche Rahmenbedingungen, die auch den kommunalen Gestaltungsspielraum einengen. „Trotzdem können wir in unserer Gemeinde auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken.“ Auch für ihn waren dabei die Neugestaltung der Ortsdurchfahrt, die Bereitstellung von Betreuungsplätzen für Kinder oder die Reaktivierung von innerörtlichen Flächen für den Wohnungsbau wichtige Themen.

Dietelhofens Ortsvorsteher Rudolf Schmickl, der für die Ortsvorsteher sprach, richtete sein Blick vornehmlich nach vorn. Die Ausweisung von Baugebieten hält er für zentral: „Wir brauchen unbedingt weitere Baugebiete zur Entwicklung unserer Ortsteile, damit diese nicht ausbluten“, so Schmickl. Auch der Breitbandausbau und der Ausbau der Nahwärmeversorgung lagen ihm am Herzen. „Für 2024 wünsche ich Ihnen, dass wir uns nicht von Unzufriedenheit überwältigen lassen. Nehmen wir eine Portion Optimismus und Durchhaltevermögen mit“, so Schmickl zum Abschluss.